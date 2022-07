[ÀUDIO] Xarxa rellança 'Germanies' vuit anys després

El grup de música Xarxa ha remasteritzat una de les seves primeres cançons, 'Germanies', vuit anys després.

El grup mallorquí continua omplint escenaris arran de l'illa i per celebrar-ho ha decidit remasteritzar un tema que estrenà per primera vegada el 2014. El single ret homenatge a la Germania que es va revoltar per tot Mallorca ara fa 500 anys contra el mal govern de l'Estat.

La lletra de la cançó és la següent:



Mil cinc-cents vint-i-un,

es desperta el llegat de Simó Lo Tort,

Joan Crespí adverteix

als senyors i mascarats donar-los mort.

La Sala de l'Ofici dels Paraires

és plena de menestrals

cridant amb efervescència

que ja ha arribat el dia dels oblidats.

Darrera estocada a Rafal Garcès,

però Mallorca unida mai es rendeix,

record inesborrable d'un poble amb dignitat

contra la injustícia que avui segueix.

Darrera estocada a Rafal Garcès,

però Mallorca unida mai es rendeix,

cinc-cents anys han passat d'aquella sublevació

però l'esperit de lluita resisteix.

D'Inca, sa Pobla i Muro,

Mallorca unida al front agermanat,

Joanot Colom comanda

els qui abans d'estar oprimits volen morir en combat.

Però les tropes castellanes

a costes de Mallorca han arribat,

les comanda Juan de Velasco,

fins al centre de l'illa arriba l'embat