S'obre el termini perquè les empreses i entitats culturals puguin adherir-se al Bo Cultural Jove

El Ministeri de Cultura i Esport ha obert el termini perquè les empreses i entitats culturals puguin inscriure's en el Bo Cultural Jove a través de la web www.bonoculturajoven.gob.es.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dilluns l'Ordre ministerial per la qual es convoca el procediment.

L'Ordre especifica les dades que s'hauran d'aportar en el cas de cadascun dels diferents tipus d'entitats i empreses que es poden adherir, per tramitació electrònica.

Totes hauran de registrar-se en la pestanya específica per a entitats culturals de la web habilitada per a això. Necessitaran disposar de certificat o DNI electrònic o sol·licitar el seu Cl@ve.

De forma voluntària, podran presentar una declaració responsable signada sobre el compliment de la totalitat dels requisits establerts en el Reial decret 210/2022, que regula el Bo Cultural. Això permetrà l'inici de l'activitat des de la data de la presentació de la sol·licitud, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes el Ministeri de Cultura i Esport.

Una vegada s'empleni el formulari electrònic de la web, les empreses tindran 10 dies per enviar la informació sol·licitada, en castellà i en PDF.

El Ministeri de Cultura i Esport revisarà les sol·licituds presentades i verificarà el compliment dels requisits establerts en aquesta. Si es detectés l'incompliment d'algun dels requisits establerts o errors esmenables, el sol·licitant disposarà de 10 dies per a esmenar-los.

Compte enrere

L'adhesió dels proveïdors de productes i serveis culturals és un pas indispensable perquè els joves de tota Espanya puguin fer ús del bo, allà on es trobin, quan aquest s'activi d'aquí a unes setmanes. El Bo funcionarà únicament en els establiments i empreses que formin part del programa.

Perquè el programa sigui un èxit i els 210 milions d'euros destinats a aquest arribin de forma efectiva als sectors culturals, repartits per tot el territori, és imprescindible que les entitats i empreses del sector cultural de tota Espanya en sol·licitin l'adhesió.

Tot el teixit cultural del nostre país, tant públic com privat, està convidat a sumar-s'hi: teatres, festivals, sales de cinema, museus, llibreries, tendes de música, etc.

Inici del programa en unes setmanes

Posteriorment, es preveu que en unes setmanes s'engegui el programa, de manera que els joves que compleixen 18 anys al llarg de 2022 puguin començar a beneficiar-se del bo de 400 euros destinats a invertir únicament i exclusivament en cultura.

L'objectiu és que l'entrada en l'edat adulta vengui acompanyada d'un impuls per al gaudi i el descobriment d'activitats culturals, i consolidar així ciutadanes i ciutadans que incorporin el gaudi de la cultura com un hàbit més en la seva vida adulta.

Es calcula que uns 500.000 joves de tot l'Estat es beneficiaran d'aquesta mesura, que, a més, és un suport decidit del Govern espanyol al sector cultural, especialment danyat i afectat per la pandèmia i les mesures sanitàries.

Passos previs

Des que es va publicar el Reial decret que regula el Bo Cultural Jove, el Ministeri de Cultura i Esport ha anat avançant en les necessitats tècniques per a implantar-lo.

Així, el passat mes de juny, el Ministeri de Cultura i Esport va resoldre un tràmit imprescindible per a la implementació del programa i va seleccionar a Correus i Telègrafs com a entitat financera del Bo Cultural Jove. Amb capacitat per estar present en tot el territori, la qual cosa facilitarà la seva implantació, Correus i Telègrafs s'encarregarà de la facilitació i gestió dels mitjans de pagament del programa d'ajudes del Bo Cultural Jove 2022.