[VÍDEO] Carles Dénia porta a Palma 'El paradís de les paraules'

El músic valencià Carles Dénia porta el seu renovat espectacle 'El paradís de les paraules' a l’escenari de Ses Voltes, dins la programació del Festival Cançons de la Mediterrània que organitza l’Ajuntament de Palma. El concert tendrà lloc el 20 de juliol, a les 21.30 hores.

El disc 'El paradís de les paraules' va sorprendre la crítica i el públic en tractar-se d’un treball delicadíssim i colpidor, en què Carles Dénia posa veu i música als exquisits versos (adaptats de l'àrab al català per Josep Piera) dels poetes que varen viure en Xarq Al-Andalus (l’est de la península i les Balears).

«Ibn Khafaja, Ibn Al-Abbar, Al-Russafí... són poetes 'valencians' dels segles IX-XIII, alguns dels quals varen tenir relació amb Mallorca, i són clàssics de la literatura que encara s’estudien en els països de llengua àrab. Podríem dir que són els nostres clàssics abans dels nostres clàssics (March, Martorell, Llull, Sant Jordi, Isabel de Villena...) i que el públic quasi desconeix. Els seus poemes parlen de l’amor, els amics, el vi, la natura, el paisatge i els jardins, l’enyorança…», explica Dénia.

El músic de Gandia reviu aquell paradís perdut amb música que abasta del jazz a les músiques tradicionals en un espectacle ple de sensibilitat i de passió que commou l'espectador. L’obra va obtenir nombrosos guardons, com ara el de Millor Disc Folk (Revista Sons de la Mediterrània), Premi Ovidi al Millor Disc, Premi Ovidi als Millors Arranjaments i ha estat inclòs en la llista dels millors discs de la dècada 2010-2020 per la revista Enderrock.

Carles Dénia s’acompanya de Dario Barroso (guitarres, llaüt i cors), Aleix Tobias (percussions i cors), Guillem Aguilar (baix, mandola, pandero i cors) i Apel·les Carod (violí i cors). L’espectacle ha estat interpretat en molt poques ocasions als escenaris, una joia encara per descobrir que poques ciutats han tengut el privilegi de veure i escoltar en directe. Alguns dels seus temes com ara 'Si de vora meu un dia' o 'Deixeu-vos de retraure’m les passions' s'han convertit en corejats himnes que han estat versionats per altres artistes.