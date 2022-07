L'espai Suscultura acull un contacontes i emetrà el documental 'Lejsara, una història entre dos mons'

L'espai Suscultura de Palma aposta aquest dijous per dues activitats molt sensibles com són el tractament del conte des d'una perspectiva de gènere i un documental que ens explica la situació dels refugiats del poble sahrauí, molt recomanables per a tota la població.

Així, a les 19.45 hores, Àngels Fermoselle ens contarà una nova versió de la coneguda llegenda 'El Salt de la Bella Dona' dins 'Els contes de s'Abu', del projecte 'La Taula Violeta' que organitza l'Associació Atzur amb la col·laboració de Caixa Colonya i la Direcció Insular de Promoció Insular del Consell de Mallorca.

Després, a les 20.30 hores, hi haurà la presentació i visionament del Documental 'Lejsara, una història entre dos mons', amb la presència dels seus directors, Rubén Capilla i Marc Ferrà.

Es tracta de la història de Lejsara, una nina de 12 anys en el seu últim any de participació en el projecte de Vacances en Pau, tractant els vincles que es creen entre persones culturalment diferents. Conta una història entre dos mons i dues vides diferents: els campaments de refugiats de Tinduf a Algèria, on viuen milers de famílies sahrauís, i Mallorca.

En acabar hi haurà un col·loqui amb els directors i el públic assistent i una breu actuació musical de la jove cantautora de Marratxí MDMAR (Maria de la Mar Payeras) que va formar part de la banda sonora del documental que hauran visionat.