L'espai Suscultura inaugura l'exposició 'Geometries orgàniques' de l'artista pobler Felip Caldés

Aquest divendres, 8 de juliol, l'espai Suscultura de Palma inaugura l'exposició 'Geometries orgàniques' de l'artista pobler Felip Caldés amb un recitat musicat per part del poeta Toni Gost i acompanyat pels instruments de corda arpa i lira amb què ens delectarà Joan Pol.

A les 20 hores es donarà el sus a l'obra artística que ha proposat l'artista de sa Pobla Felip Caldés acompanyat d'un recital poètic d'en Toni Gost 'Curro' amb la lira i l'arpa, instruments de corda força estesos a les cultures antigues de l'antic Egipte, la Grècia clàssica i l'Imperi Romà, que seran tocats pel músic Joan Pol, desenvolupant un nexe màgic entre música i poesia que podreu gaudir a l'Espai Suscultura de Palma que gestiona la Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal.

'Geometries orgàniques' són un conjunt de deu esteles de paper i una carta astral damunt tela, emprant tècnica pictogràfica i pintura acrílica tèxtil, formant una sola obra, un univers de signes, símbols, figures impregnades de màgies curatives i reminiscències orientals, que tot plegat commou i evoca els orígens dels primers llenguatges de la humanitat. Petròglifs, geòglifs i tauletes cuneïformes plenes de connexions sensorials, creant un diàleg de contacte directe, viu i intens a través de la contemplació de l’espectador, convidant-lo a trescar pel laberint dels àtoms pictòrics de Felip Caldés, tancant el cicle creatiu amb l’aportació dels espectadors-contempladors que l’enriqueixen aportant a l’obra de l’autor interpretacions insospitades.

Felip Caldés, amb aquesta exposició, ens mostra aquest microcosmos de grafies com a testimoni de la seva naturalesa i per a compartir un passeig pel jardí invisible dels seus manuscrits on materialitza l’intangible del seu art.

A l'acte no mancarà una degustació de productes locals i de Km.0 de franc, per a tots els assistents.