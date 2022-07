El Sona9 cerca creadors audiovisuals en català per a ser ambaixadors del concurs musical

El concurs musical Sona9 –organitzat per Enderrock, TV3, Catalunya Ràdio - iCat i la Generalitat de Catalunya– i la recentment creada fàbrica de creació digital La Fera han obert una crida per a captar nous creadors audiovisuals perquè des de les seves xarxes socials facin un seguiment de la fase final amb els cinc finalistes del la 22a edició del certamen.

La convocatòria està oberta fins al 24 de juliol al web www.lafera.cat/sona9, on els candidats hauran d'enviar un vídeo d'un minut amb una presentació explicant per què haurien de ser un dels ambaixadors dels finalistes del concurs. La Fera i Sona9 triaran quatre propostes que crearan continguts per al concurs Sona9, amb una remuneració de 1.800 euros bruts per a cadascuna. Les propostes seleccionades es donaran a conèixer el dia 29 de juliol.

L'objectiu és crear un grup d'ambaixadors del Sona9 que comentin i segueixin el concurs des de les seves xarxes socials, complementat amb l'equip de coordinació de La Fera i Sona9, que faran l'acompanyament de les diverses proves del concurs. La darrera fase començarà a finals d'agost als estudis d’iCat – Catalunya Ràdio amb la gravació dels concerts acústics al programa Sona9 d'iCat, i acabaran el 10 de novembre amb la celebració de la final a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.

Les peces realitzades pels creadors audiovisuals seran difoses tant pels seus canals com per les xarxes dels organitzadors del concurs i també es visualitzaran en un programa especial dedicat a la final del Sona9 2022, que s'emetrà pel 33 durant el mes de novembre. L'objectiu principal és associar els creadors musicals emergents amb nous creadors de continguts audiovisuals, aprofitant l’us de la llengua catalana i els nous llenguatges comunicatius.

El Sona9 està organitzat per Enderrock, Catalunya Ràdio – iCat, TV3, i els departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya i té el patrocini d’Estrella Damm, a més del suport de la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears, les Cases de la Música, la Fundació SGAE i l’Associació d’Intèrprets i Executants (AIE).