La gira de Joan Dausà passa per Mallorca: 'Ho tenim tot'

Quan penses en l'estiu, irremeiablement, et vénen al cap termes com: calor, vacances, platges a vessar, terrasses, begudes refrescants, dies llargs, concerts... És un temps que convida a gaudir, amb la família, els amics o els companys, de sortir i assistir als nombrosos esdeveniments que es programen durant aquesta estació més adient per combinar el descans amb la diversió.

Un exemple d'aquesta programació estiuenca el trobam a 'Nits a la fresca Andratx 2022' organitzat per l'Ajuntament d'Andratx conjuntament amb el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. Es va encetar, aquest dijous vespre, amb el concert d'en Joan Dausà, que va tenir lloc a la terrassa Barba-Rossa, i durarà fins el 4 de setembre, en diferents espais, on hi ha programats desset concerts de solistes tan coneguts com el mateix Joan Dausà, Guiem Soldevila o Maria del Mar Bonet, passant per grups com Xanguito, O-Erra o Marala Trio, i bandes com la de Pep Suasi i els Electrodomèstics, Morgana Jazz o Guillem Albà & la Marabunta, entre altres actuacions previstes.

Joan Dausà i Riera és un cantant, músic, actor i presentador català, nascut a Sant Feliu de Llobregat, el 1979. Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UPF, també és llicenciat en interpretació per l'Institut del Teatre. Es va donar a conèixer per la seva banda de música pop Joan Dausà i els Tipus d'Interès, amb la qual va treure un àlbum l'any 2011 'Jo mai mai'. Posteriorment, va treure dos àlbums en solitari, 'Ara som gegants' el 2018, i 'Ho tenim tot' el 2021. També el 2019 va compondre i va cantar la cançó de l'anunci més important del país, el d'Estrella Damm, 'Una altra manera de viure.

Mentrestant es feien les últimes comprovacions tècniques, varen aprofitar per donar un temps de cortesia als assistents que encara arribaven a una terrassa que es va omplir de gom a gom d'entusiastes seguidores i seguidors. Passaven uns minuts de les 22.00 hores del darrer vespre del mes de juny, quan Dausà va fer acte de presència a l'escenari, i es va asseure al piano per començar el concert amb la cançó 'Com plora el mar', que parla dels milers de morts que s'hi aboquen cada dia quan els refugiats intenten travessar-lo, amb la qual va col·laborar, el 2016, amb la campanya 'Casa nostra, casa vostra', que reivindica una millor gestió de la crisi dels refugiats per part d'Europa i del món.

Després d'aquesta cançó, va continuar amb 'La vida és més que això' i 'Omple de vida els pulmons'. Aleshores es va adreçar al públic, amb qui va interactuar molt a partir d'aquell moment, va aprofitar per presentar als músics i els tècnics que l'acompanyaven i assistien, respectivament, també per agrair poder cantar amb ellsi i tots els assistents, per qui és va interessar per les seves procedències i si ja havien assistit anteriorment als seus concerts. Per introduir la següent cançó 'Pina' va parlar de les seves dues filles, ja que aquesta està dedicada a la més gran, del mateix nom. Va seguir amb tres cançons més del seu darrer àlbum 'Buenos Aires', 'Nunca es tarde' i 'I no tocava a terra'.

Amb la seva simpatia i naturalitat, es va ficar al públic a la butxaca, va reivindicar a l'Ajuntament d'Andratx una barra per poder «beure unes birres» en aquell espai. Joan Dausà va interpretar cançons dels seus anteriors àlbums: 'Diria que eres tu', 'Nàufrags', 'Reis del món', 'Caure no feia mal', 'Truca'm', 'Tot anirà bé' i formant un duo amb la cantant mallorquina, Aina Zanoguera, varen cantar 'Otra forma de vivir', amb aquesta cançó va reiterar que ens hem de relacionar amb el planeta de manera més respectuosa. Es va acomiadar dels assistents, totalment entregats al concert, amb 'Ho tenim tot', cançó que dóna títol al seu darrer àlbum.

Però va prometre que els mantindria ballant les últimes cançons de l'espectacle, i així va ser, perquè després d'una llarga estona d'aplaudiments, varen tornar a sortir per fer ballar al públic amb quatre cançons més: 'Que vingui algú', 'Jo mai mai', 'Queda't així', la nova cançó estiuenca de Dausà, i acabà amb 'La gran eufòria', per deixar els assistents eufòrics, tot i que la gran majoria es va quedar amb ganes de més cançons. Per sort, la gira 'Ho tenim tot' tornarà dues vegades més a les Illes Balears, el 7 d'agost a Mercadal, i quatre dies després, dia 11, a Porreres, potser aleshores, si està del tot recuperat de l'operació del genoll, va prometre que saltarà sobre el públic, i certament, Joan Dausà va demostrar ser un home de paraula.

En definitiva, va ser un concert magnífic, d'un cantant català amb una veu fascinant; unes cançons d'un ampli ventall de melodies i ritmes; un directe increïble; i un artista encantador i molt estimat per les seves seguidores i seguidors, gràcies al seu caràcter simpàtic, fresc, obert, proper... Al qui no li va importar dedicar-los, després d'una hora i mitja cantant i donant-se completament sobre l'escenari, una hora més per fer-se fotografies amb ell, signar els cds, parlar i donar-los besades. Com bé diu la teva gira, «Ho tenim tot» amb tu, Joan Dausà!