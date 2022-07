El Teatre Principal de Palma acull la lectura dramatitzada 'Entre veure i creure hi és tot'

El Teatre Principal de Palma acollirà el proper 6 de juliol la lectura dramatitzada Entre veure i creure hi és tot, un text elaborat per Magdalena Sbert des dels relats emergits d'un projecte creatiu duit en el marc del col·lectiu 'La forma dels somnis', on participen estudiants del Grau de Llengua i Literatura Catalanes (quart curs) i usuaris dels serveis de salut mental de l'Hospital de Dia de Salut Mental de l'Hospital Comarcal d'Inca i l'associació La Nostra Veu. L'escenificació compta amb acompanyament en directe de Marie del Bousquet (violoncel i piano) i Benjamin Payen (violí).

El monòleg Entre veure i creure hi és tot és resultat d'un projecte col·laboratiu duit a terme durant el curs 2021-22 en el marc del col·lectiu 'La forma dels somnis', coordinat per Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears), Vicente Galaso (La Nostra Veu) i Xavier Delgado (Hospital Comarcal d'Inca).

Durant el curs 2021-2022 s'ha treballat des del concepte de monstre a partir de diferents conferències i tallers de creació. El resultat n'ha estat un volum que recull una cinquantena de textos i collages, amb pròlegs de l'investigador David Roas, l'il·lustrador Abel Carrasco i l'escriptor Sebastià Perelló. El llibre es troba en procés de revisió final i a l'espera de trobar recursos per a l'edició.

En el marc d'aquest projecte, l'actriu Magdalena Sbert va contribuir preparant una lectura dramàtica que, en realitat, és un collage dels textos escrits pels usuaris i professionals de salut mental i els estudiants. La idea de fons que mou el nou text és que «tots tenim monstres i compartim pors. Des de la intersecció d'imatges i situacions, emergeix una veu única i diversa, que parla de les formes dels nostres monstres, de les seves veus i dels sentiments que ens provoquen». Es tracta d'una proposta experimental que s'acompanyarà en directe de la música de Marie del Bosquet i Benjamin Payet, que ja han participat en la lectura en veu alta dels textos del volum Quimeres: somnis, literatura i salut mental (Di7 editor, 2022), fruit del projecte duit a terme el curs 2020-21.

'La forma del somnis' és un projecte col·laboratiu creat amb la voluntat de reflexionar creativament sobre els vincles entre expressió artística –sobretot escrita- i la salut mental.