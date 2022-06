L'exposició 'Aïllats: Les Terres Soviètiques del cercle polar', de Tomeu Coll, s'inaugura a la Misericòrdia

L'exposició fotogràfica 'Aïllats: Les Terres Soviètiques del cercle polar' s'inaugurarà aquest dimecres en la Misericordia i es podrà visitar fins al 24 de setembre.

L'exposició consta d'una selecció de fotografies fetes per Tomeu Coll quan, durant els anys 2008 i 2009, va estar explorant i investigant com era i què podia significar per a la vida de les persones, viure aïllats de la resta del món. Segons ha explicat, es va dirigir al cercle polar, una de les zones precisament més aïllades i despoblades de la Terra, i que curiosament no està envoltada de la mar, sinó de neu, i permafrost (capa de gel permanent del subsol).

La ciutat de Vorkutà és protagonista d'aquest treball fotogràfic documental, que dona una mica de llum sobre el conflicte actual amb Rússia i les matèries primeres com ara el gas, ja que la principal exportació energètica d'aquesta zona de l'Àrtic està directament relacionada amb l'actualitat. La planta extractora de gas i el gasoducte que el condueix fins a Europa, conegut com el Nord Stream II, és un dels principals motius de les notícies de la geopolítica mundial que s'està duent a terme.

La inauguració serà dimecres a les 19.00 hores a la planta baixa de les sales multiús del Centre Cultural la Misericòrdia, entrada per plaça de l'Hospital, 4.