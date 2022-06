L'OCB llança el cicle 'Feim teatre' amb dos cursos intensius a Can Alcover

L'Obra Cultural Balear posa en marxa dos cursos intensius per a aquest estiu dins el cicle 'Feim teatre': 'L'acció del cos i la veu' i 'Introducció a la màscara expressiva'.

L'acció del cos i la veu

El curs consistirà a endinsar-nos en el cos i la veu com a vehicle per a expressar, compartir i crear. L’acció dramàtica com a motor de la creació del drama. Investigar noves dramatúrgies a través del cos i la veu en acció. Aquest taller va dirigit a totes les persones curioses que vulguin conèixer l’expressió dramàtica a partir dels seus cossos i la veu. Conèixer les possibilitats expressives de les ressonàncies vocals i la desinhibició dels cossos, per endinsar-nos a l’acció dramàtica. La clau és divertir-se i alliberar-se a través del joc.

El curs està recomanat per a persones partir de 12 anys i l'impartiran Núria Fiol Beltran i Mar Fiol Beltran.

Núria Fiol Beltran (1994), Graduada en Art Dramàtic (ESADIB, 2012-16). Grau Superior en Integració Social (2020-22). Formada en diversos cursos d’arts escèniques: Cos-veu-acció Pere Sais, Interpretació i creació escènica Pere Faura, Percepció cinematogràfica Sara Bamba, curs intensiu d’interpretació amb Xavi Frau i Agnès Llobet, 1 entre d’altres. Com a actriu ha participat en diferents espectacles teatrals com Amarg de Rafel Gallego, Cavalls sota l’arena, Dexter (Teatre de Barra); espectacles infantils i familiars: Hannah dels tres països d’Iguana Teatre i ATXIIIIIIM…! de La Curiosa. Situació laboral: actualment en gira amb KELLY del T. Principal de Palma, Cordèlia de La Fornal d’Espectacles. Com a docent ha impartit classes de teatre a infants i joves des de 2014 fins a l’actualitat.

Mar Fiol Beltran (1989), Grau en Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació textual, per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, ESADIB (2014-18). Formada en dansa contemporània i ballet a l’escola 9 Espai Escènic (des de 2010) amb Mireia Sans i Mar Moreno. Ha realitzat cursos intensius amb Pau Aran, ballarí del Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch i amb Aleix Mañé, ballarí del CND. Grau elemental de música a l’escola de música Mètode Ireneu Segarra. Curs l’actriu creadora (teatre físic, 15h), Moveo. Curs intensiu d’interpretació amb Xavi Frau i Agnès Llobet

Producte final

La darrera sessió anirà destinada a obrir les portes al públic per a compartir els conceptes treballats durant el curs intensiu i així experimentar la trobada amb el públic, qui acabarà d’ajudar a concloure el monogràfic. Presentaran una sessió oberta amb la mostra de diferents materials investigats i recopilats i un tast de la creació col·lectiva elaborada. Finalment, hi haurà un breu col·loqui per posar en comú les vivències

Dates i lloc

5, 12, 19, 26 i 28 de juliol de 18 a 20 hores a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24, Palma)

Inscripcions

Inscripció telefònica al núm. 971723299 (matins) i al núm. 971729446 (horabaixes), indicant-hi nom i llinatges, telf., edat i el nom del curs.

Introducció a la màscara expressiva

El curs consistirà a endinsar-nos en el món de la interpretació amb màscara i entendre’n la naturalesa. Es crearan personatges a partir de les màscares i es descobrirà el seu particular registre: com s’expressa un personatge que no parla? Quina dimensió agafa el cos quan és el principal element expressiu? Què m’aporta la màscara? Quin físic hi aporto jo?

«Explorarem el nostre moviment i la nostra creativitat a partir de jocs i exercicis en què desenvoluparem l’escolta. Totes les sessions estaran dividides en dos blocs: durant la primera part farem entrenaments amb jocs d’atenció, concentració i expressió corporal de manera grupal i durant la segona part ens centrarem en el treball amb la màscara i com apropar-nos-hi, mitjançant improvitzacions i exercicis per descobrir les històries que neixen de cada personatge», han explicat.

El curs està pensat per a qualsevol persona interessada en les arts escèniques i amb curiositat per aquest registre concret. Està recomanat a partir de 12 anys i l'impartirà Paula Company.

Paula Company és nascuda a Mallorca el 1994 i graduada en interpretació en l’especialitat de text a l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 2020. Tot i haver-se format en text, la seva curiositat pel món del teatre físic l’ha portat a realitzar diferents formacions envers la fisicalitat en les arts escèniques: “Moure i Commoure” amb Raimon Àvila, “Drama” workshop de creació amb màscara expressiva amb Familie Flöz, formacions en circ aeri com ara teles i lira, entre d’altres. També ha format part del laboratori de moviment de Moreno Bernardi i actualment es troba en procés de creació d’una peça teatral amb màscares amb la companyia Neko Teatre.

Ha treballat com a professora de teatre infantil a l’Escola Orlandai de Barcelona i com a actriu a la companyia de teatre escolar “Teatre del Repartidor” d’Hospitalet de Llobregat. Combina l’amor pel teatre amb el món audiovisual, treballant com a assistent de producció.

Producte final

El darrer dia es planteja fer una petita mostra o classe oberta per a presentar personatges i improvitzacions treballats els dies anteriors i apropar el que s'hi ha après del curiós món de la màscara als visitants. El format classe oberta forma part de l’aprenentatge, per això no serà una mostra de cap resultat, sinó una eina pedagògica per a entendre el funcionament de la màscara de cara al públic i conviure amb el silenci que es genera.

Dates i lloc

Del 25/07 al 29/07 de 10.30 a 12.30 hores a Can Alcover de Palma (carrer de Sant Alonso, 24, Palma).

Inscripcions

Inscripció telefònica al núm. 971723299 (matins) i al núm. 971729446 (horabaixes), indicant-hi nom i llinatges, telf., edat i el nom del curs.