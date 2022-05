El sector de les arts escèniques de les Balears no participarà en els Premis Max com a reivindicació davant l’actuació del Govern i la SGAE

Cinc associacions del sector de les arts escèniques de les Balears han decidit conjuntament no participar en la gala dels Premis Max que se celebrarà el pròxim dilluns, 6 de juny a Maó. El motiu és la «indignació» per la inversió que ha fet el Govern «en una festa privada» de la SGAE, fet que ja varen denunciar fa setmanes.

Així ho han indicat, en un comunicat de premsa, l'Associació de Professionals del Circ de Balears (Apcib), l'Associació de Professionals de la Dansa de les Illes (Apdib), l'Associació d'Actors i Actrius Professionals de Balears (Aaapib), l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes (Adib) i l'Associació Balear d'Empreses Productores d'Arts Escèniques (Illescena). Totes cinc han expressat el seu «estupor» per la inversió de 200.000 euros de doblers públics, tenint en compte que la SGAE és una societat d'autors privada.

La seva crítica és que el Govern ha invertit doblers en un acte privat, deixant de banda la «penosa situació del sector de les arts escèniques agreujada per la nefasta gestió política». «Comencem a tenir la sensació que també des del Govern i de la mateixa SGAE comencen a percebre que la idea d'aquests premis, en les condicions que han estat plantejats i amb l'historial de menyspreu cap a les Illes, no és del tot encertada», han afegit.

«Nosaltres creiem que tenim l'oportunitat d'intentar canviar de rumb un cop passat el despropòsit dels Max i, si hi ha voluntat per totes les parts, començar un nou camí de respecte mutu», han indicat. Les associacions han destacat la seva voluntat de «començar un diàleg que posi al centre de les prioritats del Govern les inquietuds del sector de les arts escèniques illenques, i que tingui en compte les entitats representatives, així com una nova relació amb la SGAE que deixi d'invisibilitzar les Balears».

«Volem pensar que l'objectiu és a més llarg termini, no només per aconseguir una foto que tampoc no resoldrà el despropòsit. Esperem sincerament que aquesta crisi hagi suposat una oportunitat per ordenar el rumb a la deriva de les polítiques culturals de la nostra comunitat, que en els propers premis Max sí que hi hagi participació illenca i que el Govern, abans de pactar amb entitats privades externes, pacti amb les que són de la seva competència», han conclòs, recalcant el «regust agredolç» que ha causat l'edició d'enguany dels Premis Max.