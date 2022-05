Xavier Antich: «Ataquen la llengua per a dividir-nos al carrer. No ho permetrem»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat el nou Festival Límbic d’Òmnium Cultural com una «gran resposta als qui volen convertir la llengua en una eina de fractura»: «Ataquen la llengua per a dividir-nos al carrer, i el Límbic és la demostració que no ho permetrem».

Antich ho ha dit en la inauguració d’aquesta nova cita de la cultura contemporània en català que ha tengut lloc a la plaça Vella de Terrassa, ciutat que acull la primera edició del festival. «Perquè la llengua i la cultura catalanes ens convoquen a tots, pensem el que pensem, vinguem d’on vinguem», ha dit el president d’Òmnium, «i perquè defensar la llengua a l’escola, a l’audiovisual és defensar els drets lingüístics i culturals de tothom». Xavier Antich també ha volgut posar l’accent en un dels objectius principals del Límbic: la democratització de la cultura per a que sigui accessible a tothom, «volem trencar barreres […] perquè la cultura no és només un bé públic i un dret, la cultura ens cohesiona». «Volem omplir-ho tot de cultura, o el que és el mateix, d’esperit crític, de compromís, de risc, de llibertat i de llengua», ha sentenciat.

La pregonera d’enguany ha estat Andrea Ros, qui ha recordat els seus orígens a Terrassa, ha fet defensa de l’art i la cultura com una eina essencial de tota una generació sovint criticada i qüestionada.

L’acte ha donat el tret de sortida la primera jornada del Límbic, un nou festival itinerant de creació contemporània organitzat per Òmnium Cultural, en col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa i sota la direcció artística de La Sullivan. Al llarg de dos dies, hi ha programades mig centenar d’activitats culturals gratuïtes com actuacions de dansa, poesia, música, electrònica, performance, teatre, humor, cultura popular, grafit, xarxes socials… Límbic tendrà una nova seu cada any, amb l’objectiu de descentralitzar i democratitzar la cultura en català, fer-la accessible i visible, i brindar oportunitats a la creació que es fa al territori.