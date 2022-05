Polèmica a Alacant: un cinema comença projectant un film en català i pocs minuts després canvia l'emissió al castellà

Nou menyspreu a la llengua al País Valencià. En un cinema d'Alacant, un espectador va forçar l'aturada de l'emissió d'un film en català que es va acabar projectant en castellà. La decissió va molestar alguns assistents i ha generat polèmica a les xarxes.

Els fets van tenir lloc al cinema Kinépolis Plaza quan s'estrenava el film 'Toscana', dirigit per Pau Durà, en el marc de la dinovena edició del Festival Internacional de Cinema d'Alacant.

Segons ha publicat el Diari La Veu, quinze minuts després de l'inici de l'emissió, un dels organitzadors del festival va aturar sense que ningú li ho demanés el film per a preguntar als presents en quina llengua preferien veure la pel·lícula.

Després d'una divisió d'opinions que «no va crear tensió a la sala», els organitzadors van canviar la llengua del film i la van emetre en castellà enmig de les protestes d'alguns dels presents. Plataforma per la Llengua ha considerat, a través d'una piulada a Twitter, la decisió com una «broma de mal gust» i ha recordat que la projecció estava prevista en català. De fet, la versió original del film 'Toscana', que està coproduït per TV3 i À Punt, és en català.