El Teatre Principal d'Inca celebra mig any de la seva reobertura

Ja fa mig any de la reobertura del Teatre Principal d'Inca amb la mentalitat de ser un espai per als amants de la cultura, els esdeveniments i espectacles, tant internacionals com locals.

És per això que a la programació del teatre hi ha cabuda a un ampli ventall d'actuacions, companyies i professionals del sector, per tal de cobrir així les diferents inquietuds del públic.

Durant aquests darrers sis mesos, ja han passat pel teatre 17.153 espectadors i espectadores. El 43,10 per cent d'ells d'Inca, el 17,55 per cent de Palma i la resta de pobles de la comarca com Selva, Sa Pobla, Pollença o Lloseta, entre d'altres.

La primera representació des de l'obertura va ser dia 17 de novembre amb José Corbacho. Des de llavors també s'han duit a terme altres actuacions destacables com: el concert de Maria del Mar Bonet; el concert de Tomeu Penya; l'obra teatral Els ocells, de la companyia La Calòrica; Primavera de Bèsties de Miquel Mas Fiol; el Cicle de l'Oquestra de Cambra de Mallorca, que en total ha inclòs vuit concerts; l'obra 53 diumenges de Cesc Gay; Fake, de Rafa Gallego; el recent cicle de teatre clàssic Fan Shakespeare i les actuaciones de l'Harpa d'Inca i la Unió Musical Inquera.

Durant aquest mig any, el Teatre ha disposat d'una programació específica per a escolars amb diferents actuacions de teatre, cinema i música clàssica per tal d'apropar la cultura al públic més jove.