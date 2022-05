El Casal Solleric presenta l'exposició 'Ressò' sobre l'art sonor de la música experimental a Mallorca

L'exposició 'Ressò. Art sonor i música experimental a Mallorca' és una aproximació a la història de l’art sonor i la música experimental a l'illa des de 1970 i fins a l’actualitat. Concretament, la instal·lació, a càrrec de Jordi Alomar i amb la col·laboració amb Fundació ACA, vol resseguir l’empremta i la reverberació de l'estada que John Cage va passar a Mallorca.

Els seus escrits posteriors testimonien que aquesta estada va ser decisiva per a la seva vocació com a compositor: va ser a l’illa on va escriure música per primera vegada i on va decidir que l’exploració sonora seria el camí a emprendre. Per això cada proposta inclosa en la mostra planteja una manera radical d’entendre el so com a fenomen alterador del medi: des de la seva absència, des de la seva petjada, des de la seva projecció utòpica o des de l’apropiació i manipulació dels sistemes de reproducció tècnica, el fet sonor és el més fràgil dels equilibris alhora que el més present signe de vida.

L’exposició reuneix més de seixanta peces que conformen una constel·lació de trajectòries, encontres i troballes que configuren una realitat fonda, rica i en constant moviment, així com un seguit d’activitats paral·leles al llarg dels mesos d’abril a juny de 2022. 'Ressò' serà al Casal Solleric del 13 d’abril al 26 de juny de 2022.