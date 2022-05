Una cançó en català queda setena en el Festival Internacional Liet de llengües minoritàries

Aquest divendres s'ha celebrat el Liet Internacional, el festival de música europea de llengües minoritàries. Aquesta és la principal condició per a poder participar, ja que, per exemple, l'anglès està prohibit.

Aquest concurs té per objectiu promocionar les llengües minoritàries així com aquelles cançons que difícilment arribaran a festivals com el d'Eurovisió com, per exemple, el català.

Enguany s'ha celebrat la tretzena edició a la ciutat danesa de Tonder, amb tretze participants de tots els estils musicals.

L'aventura a Dinamarca ha acabat avui! 🇩🇰 Enhorabona a tots els participants, i en especial a la guanyadora #Doria. Nosaltres hem quedat setens i estem molt contents de com ha anat tot. @CreaMusicBCN @LietIntern pic.twitter.com/VCqXvf3dky — Roger Argemí (@roger_argemi) May 14, 2022

Com a representant de la llengua catalana hi ha assistit el cantant d'Igualada Roger Argemí, que ha quedat en setena posició amb el tema 'La contradicció'. El cantant ja havia estat seleccionat en l'edició del 2020, que va ser cancel·lada per la pandèmia de la Covid-19.

El festival Liet es va celebrar per primera vegada el 1991 a Frísia, al nord dels Països Baixos.