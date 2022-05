'1963' d'Els Pets arriba al Top 10 de discs venuts en tot l'Estat

El nou disc d'Els Pets, '1963' ha arribat al Top 10 de discs més venuts a tot l'estat espanyol. El grup català es posiciona entre els artistes més reconeguts del moment com són C. Tangana, Rosalia o Manolo Garcia.

'1963' s'estrenà aquest passat mes d'abril, és el tretzè àlbum del grup i és un disc arrabassador, dolç i descarat, un nou treball sobri i detallista, ple de melodies enganxoses que embolcallen històries amb ànima.

El disc té dotze cançons que demanen ser escoltades amb calma, emmirallades en els clàssics de la new wave britànica però al mateix temps amb una voluntat trencadora i contemporània.

El títol del disc, '1963', fa referència a un doble any zero. Per una banda, el naixement dels membres del grup, Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres. I per l'altra, l'efemèride inaugural del gènere musical que han conreat durant dècades, segurament en referència a l'any de publicació del seminal 'Please, please me', el treball de debut de The Beatles.

Aquest passat primer de maig, Els Pets presentaren el seu nou àlbum en el Teatre Principal de Palma en un concert commemoratiu del 25è aniversari del dBalears.