‘Re-evolucions’, l'edició d'enguany del Cicle de Concerts de Primavera en els patis de Palma

‘Re-evolucions’ és el títol que porta enguany el Cicle de Concerts de Primavera en els patis de Palma, que s'estrena dijous 19 de maig a les 19.30 h en el pati de la Misericòrdia amb Simfovents i Xavier Eguillor. Concretament, el concepte de l'evolució serà l'eix al voltant del qual giraran els sis concerts que formen part del programa.

El concert inaugural es basarà en les petites revolucions que marquen tendència; un bon exemple seran les danses simfòniques de West Side Story de Leonard Bernstein, que varen actualitzar la història de Romeu i Julieta als llenguatges del segle XX.

Dia 26 de maig, a les 20 h, serà el torn de Riu Dolç Brass a Can Oleo; aquest quintet de metalls presentarà Modern Visions of Brass. Per altra banda, Mixtour Quartet tocarà el 2 de juny en el pati de l'Estudi General Lul·lià amb el programa Paris 1920-1950, per tal d’endinsar-se en el món cultural de la primera meitat del segle XX de la capital francesa.

Cornucòpia & Irene Gili, Pilar Riera i Miquel Company posaran música al pati del Museu de Mallorca el 9 de juny, a les 21 h, amb una relectura de Mozart en clau íntima i sense efectismes. L'Arxiu del Regne de Mallorca serà l'escenari de l'Actuació de Neuma el 16 de juny, a la mateixa hora, amb l'espectacle Origen, que recull obres originals de la formació relacionades amb la natura.

El cicle acabarà el 21 de juny, a les 20.30 h, en el pati de la Misericòrdia amb AMORES, un grup de percussió, i l'espectacle ‘El so de la Terra’. Aquesta formació convidarà a una passejada per la percussió contemporània de la mà de compositors cèlebres com Albéniz i Piazzolla, entre altres.