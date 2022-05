El Museu de Mallorca inaugura dimecres l'exposició 'Josep Pons Frau, a plena llum'

En el marc del Dia Internacional dels Museus, s’inaugurarà l’exposició 'Josep Pons Frau, a plena llum' aquest dimecres, 18 de maig, i romandrà oberta fins a l’11 de setembre. En la presentació d'aquest dilluns hi han assistit la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, i els nets de l’artista i impulsors de la mostra, Carles i Cuki Pons.

És una mostra de les diverses facetes de la producció de l’artista, nascut a Sineu el 1883 i mort a Palma el 1952, segons han explicat els nets de Pons Frau. L’objectiu és exposar la seva obra amb especial atenció als diàlegs i intercanvis que es produeixen entre les diferents facetes que la integren: pintura, fotografia, ceràmica, dibuix, il·lustració i grafisme.

L’exposició pretén ser el punt de partida per aprofundir en aspectes com ara la singularitat de la Mallorca dels anys vint a través de les arts d’aquest autor polifacètic, valorant la seva producció pictòrica i ceràmica, part de la qual ha estat fins ara desconeguda i el valor de les imatges com a testimonis etnogràfics, entre d’altres.

Així mateix, intenta posar en diàleg l’obra de Pons Frau amb la d’alguns creadors contemporanis: el arqueòleg gastronòmic Tomeu Arbona, el dissenyador de roba Sebastian Pons, l’escultor Ricardo Gago, el fotògraf Jaume Gual, l’artista visual Mariona Omedes, la pintora Christine Monrrow i el dibuixant, net de l’artista i arquitecte Carles Pons.

Aquesta exposició temporal també té com a objectiu acostar el museu a nous públics i oferir nous incentius per aquelles persones que ja coneixen l’exposició permanent. «Volem que el Museu estigui sempre obert a l’art i la cultura, en totes les disciplines artístiques possibles», ha explicat Busquets.

Compta amb el suport del Consell de Mallorca, de la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma pel que fa als fons fotogràfics de l’artista, a més de la col·laboració de l'Ajuntament de Sineu, el Col·legi d'Arquitectes Tècnics, i l'Associació Llegat Pons Frau i els familiars amb la cessió de l’obra.