Èxit rotund del Meridiana Rock, el festival de la Plataforma per la Llengua que omple de música els barris de Barcelona

Milers de joves van omplir aquest divendres el Parc de Can Dragó de Nou Barris de Barcelona per la tercera edició del Meridiana Rock, un festival de música organitzat per Plataforma per la Llengua i la productora del Canet Rock, Sunmusic BCN, i que coincideix amb la Festa major del barri de Porta de la capital catalana.

Buhos, Roba Estesa i els valencians La Fúmiga van ser els caps de cartell d'un esdeveniment que també va comptar amb artistes de primer nivell com Flashy Ice Cream, Infumables, Nel·lo C i Dj OGT. La música en català va sonar durant vuit hores en un barri històricament exclòs de la centralitat cultural tradicional de Barcelona. Així, el Meridiana Rock es consolida com una cita musical de referència.

L'esdeveniment musical s'emmarca dins de la Festa Major del barri de Porta i del districte de Nou Barris de Barcelona, però també dins del Pla d'Actuació Lingüística Integral que la Plataforma per la Llengua desenvolupa a la zona. És per això que dos dels principals objectius del Meridiana Rock són incentivar l'accés i la participació dels joves en un projecte cultural i alhora potenciar la participació d'entitats veïnals, de persones nouvingudes i associacions. En aquest sentit, el Meridiana Rock compta amb la col·laboració de moltes entitats de la zona i especialment de les integrades a la Comissió de festes del barri.

«És molt important que hi hagi lleure en català», va dir des del concert Òscar Escuder, el president de Plataforma per la Llengua, que va recordar les dades publicades fa uns mesos per l'Ajuntament de Barcelona i que indiquen que només un 28% dels joves de la ciutat parlen habitualment en català.

En aquest sentit, Escuder va apuntar que, si bé és cabdal reforçar el català a l'escola, també ho és que sigui «una llengua viva i útil» fora dels centres educatius. Escuder també va reclamar als governants de tots els àmbits, des del municipal fins a l'europeu, que «s'impliquin i actuïn per promoure el català entre els joves».

Entre els concerts del festival també hi va haver algunes sorpreses, com el sorteig de dues entrades per al Canet Rock amb els influenciadors Laura Grau i Marc Lesan. També es va projectar 'Ben Amunt', el videoclip fet per alumnes de l'Institut Flos i Calcat de Porta en el marc dels tallers de rap en català organitzats durant tot l'any per Plataforma per la Llengua i dinamitzats pel cantant de música urbana Nel·lo C, un dels músics convidats al festival.