El Casal Solleric inaugura 'I am still alive', l’exposició guanyadora del Premi Ciutat de Palma 2019

El Casal Solleric ha acollit la presentació de la nova exposició 'I am still alive', de l'artista Raquel Friera, aquest dimecres, 11 de maig. La inauguració serà aquest dijous, a la mateixa sala, a les 19.30 h.

Aquesta instal·lació forma part de la sèrie 'Feminizing art history', de la qual també forma part l'obra 'One Year Woman's Performance 2015-2016' guanyadora del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2019. Fins ara no s'havia pogut exposar a causa de la pandèmia de la Covid-19.

La mostra reinterpreta la mítica performance amb el mateix nom de l'artista conceptual japonès On Kawara. Com altres artistes de la seva generació, On Kawara va treballar per desvincular la pràctica artística del mite romàntic de l'artista com a geni.

La versió de Friera que es podrà veure a l'espai entresol del casal Solleric està formada per 21 postals amb la frase «Encara estic viva» en idiomes diversos. Dones amb qui manté un vincle afectiu important, amigues seves, però amb qui ha perdut el contacte quotidià per raons diverses, li varen enviar aquestes postals.

Mentre On Kawara va optar per la tipografia impersonal dels telegrames, les postals que presenta Friera estan escrites a mà i decorades amb dibuixos, collages i missatges personals. A més, Friera ha dissenyat 16 peces (fotografies, instal·lacions i objectes) per a cada dona i per acompanyar les postals. A l'exposició sols se'n podran veure 13.

«Parlo d'aplicar l'esperit crític del feminisme a la història de l'art, que ha estat feta per homes. No es tracta només d'afegir les dones sinó de canviar el criteri amb què s'ha fet la història», ha comentat l'artista, qui ha remarcat que a partir d'una visió «molt més personal» que On Kawara ha volgut parlar de «temes polítics i universals».

L'obra es completa amb un vinil, on l'artista reprodueix una carta pòstuma que escriu a On Kawara. I, d'aquesta manera, crea un vincle intel·lectual i afectiu amb el creador, més enllà de les limitacions del temps i de l'espai.