Miquel Mas, el col·lectiu Kellys i el podcast 'Miliciana. Diari d'una batalla' entre els guardonats dels XIV Premis Isabel Coll

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB) han lliurat aquest diumenge els XIV Premis Isabel Coll. Uns guardons que tenen com a objectiu reivindicar el paper d’Isabel Coll, una referent socialista víctima de les represàlies del feixisme durant la Guerra Civil espanyola i un exemple de defensa dels valors de la llibertat, la igualtat i la justícia.

El secretari general de les JSIB, Ares Fernández, ha recalcat que «encara queden moltes coses per lluitar, per la violència masclista, per la LGTBIfòbia». El socialista també ha donat l’enhorabona a tots els premiats i premiades i els ha encoratjat a continuar amb la seva tasca tan compromesa amb la societat.

Els premiats d’enguany són, com a persona jove referent en la lluita pels valors democràtics i socialistes, el dramaturg Miquel Mas Fiol, com a entitat o col·lectiu referent en la lluita pels valors democràtics i de l’àmbit de la participació juvenil, Kellys Unión Balear, i com a col·lectiu referent a l’àmbit de la cultura, el podcast ficcionat 'Miliciana. Diari d’una batalla'.

A més a més, s'ha entregat una menció especial al Poble d’Ucraïna i una menció extraordinària a la Fundació Monti-Sion Solidària, entitat sense ànim de lucre que atén a les persones en vulnerabilitat social.