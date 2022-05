Aurora Peña: «Cal tindre un gran respecte al públic i eixir a l’escenari a gaudir. Això només pot passar si assoleixes el nivell necessari»

El Festival MallorcÒpera arriba a la 4a edició enguany de la mà d'Euroclàssics i amb ell tornen els Maridatges de Vi amb Òpera, Cançó i Sarsuela a Mallorca.



Els primers maridatges són aquest divendres a la Bodega Son Juliana, Santa Eugènia, amb vins del propi celler i dissabte al pati del Museu de Mallorca, Palma, amb vins de la DO Pla i Llevant i Vi de la Terra de Mallorca. Les encarregades de la part musical d'aquestes primeres dates seran la soprano valenciana Aurora Peña, acompanyada per la soprano palmesana Nadia Akârir, i la pianista, també de Palma, Maria Victòria Cortès. El programa inclou òpera, cançó i sarsuela amb àries de Goundo, Donizetti, Delibes, Puccini, Mozart, Massanet i Bernstein, entre altres.

Des de dBalears hem pogut conversar amb Aurora Peña. La soprano és nascuda a Quart de Poblet (Horta Oest), «un poble que ha donat al món molt artistes i músics». Però, actualment, viu a València ciutat.

Sobre com veu el panorama musical a València, i concretament el de la música clàssica, remarca que «tot i no ser una de les grans ciutats europees en qüestió de teatres i sales, disposa d’un calendari d’actuacions molt ric». «Per València passen també les millors veus internacionals i pense que el públic valencià és també conegut com bon receptor de música i cultura en general», destaca.

Peña ha estat guanyadora de nombrosos premis: «L’any passat, tot i la situació sanitària, va ser un any del qual no em puc queixar. Sóc conscient de les dificultats que han sofrit i sofreixen molts cantants per mor de la pandèmia. Però, per a mi, l’any 2021 va significar un bon any. Per una banda, perquè vaig resultar guanyadora del Concurs Internacional de Música - CIM 2021, de les Corts de Barcelona. També l’any passat vaig rebre el Premi Extraordinari Ferrer-Salat en el Concurs Internacional Tenor Viñas 2021».

Anteriorment, també he rebut diversos premis, com el Premi Especial en el Concurs Internacional Martín i Soler (2017) o el Premi Talent Jove (2016), o el tercer premi i premi del jurat al Concurs Internacional de Chant Baroque de Froville (2015).

En el camp del concert, destaquen les seves interpretacions solistes d'obres cèlebres com Messiah de Handel; Magnificat de Bach, Requiem i Exsultate jubilate de Mozart, Stabat Mater de Pergolesi (2021), Stabat Mater de Dvôrák, Carmina Burana; entre d'altres. Així mateix, ha estrenat obres contemporànies com Salve Regina de Ciccolini i The Lost Labyrinth de K. Houben.

La crítica diu que, literalment, «usa les seves grans qualitats vocals per a aconseguir una impressionant expressió del text». Com ho aconsegueix la soprano? «Les hores i dies de feina van, a poc a poc, formant en mi una situació que em permet disfrutar al 100% dels concerts, del text i la música, i no perdre el temps o la concentració pensant en qüestions tècniques, de veu, etc. Cal tindre-li un gran respecte al públic i eixir a l’escenari a gaudir. I això només pot passar si assoleixes el nivell necessari».

Respecte a Mallorca, lloc que l'acull aquest cap de setmana, explica que ja hi ha actuat anteriorment: «És un lloc al qual li tinc molt d’apreci i estava esperant que sorgira qualsevol cosa per a tornar-hi. A Mallorca tinc molt bons amics i amigues. Aquest cap de setmana podrem deleitar-nos amb un dels espectacles que millor acollida tenen a Mallorca: els maridatges de vi i òpera. En aquesta ocasió, a banda d’òpera, també farem cançó i sarsuela, tot això lligat a les lletres de les peces que interpretarem, totes relacionades amb el vi o amb el beure. Obres històriques o fragments que de segur que emocionen el públic»

Després de Mallorca li esperen diverses produccions: «Com he dit, tot i no estar travessant una bona època social i sanitàriament, no m’hi puc queixar. He tingut actuacions durant la pandèmia, i tinc actuacions programades per als propers mesos. Una de les programades és una obra que també coneixeu bé a Mallorca, l’Elisir d’Amore de Donizetti, del qual aquest cap de setmana també tendrem l’oportunitat de gaudir, ja que hem inclòs alguns versos de l’Elisir que quadraran molt bé en els maridatges de vi i òpera».