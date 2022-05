La Mostra de Cuina de Mallorca torna amb vuit rutes arreu de l'Illa

Aquest divendres s'ha celebrat al pati de la Misericòrdia de Palma la presentació oficial de la Mostra de Cuina de Mallorca. Es tracta d'un projecte de Restauració Mallorca CAEB que consisteix en la confecció de diverses rutes gastronòmiques per diverses zones de l'illa de Mallorca, per promocionar el sector de la restauració i el consum de productes locals.

A la presentació han assistit la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports, i president de la Fundació Mallorca Turisme, Andreu Serra; el president de Restauració Mallorca CAEB, Alfonso Robledo; i el director general d'AgenciaCom, Antoni Martorell, entre altres autoritats i professionals de la restauració.

Catalina Cladera ha manifestat: «Donam suport a la Mostra perquè reuneix dos objectius estratègics del Consell. D'una banda, promociona Mallorca com a destí turístic gastronòmic i això ens reforça com a destinació de qualitat durant tot l'any, i també és una iniciativa de reactivació econòmica que dona força a diversos sectors, com la restauració, el producte local, els comerços i els artistes, gràcies a les activitats culturals incloses a la Mostra», ha assegurat la presidenta del Consell. «És una acció de reactivació econòmica i d'interès turístic amb el valor afegit que és fruit de la col·laboració publicoprivada», ha conclòs.

Alfonso Robledo, per la seva banda, ha explicat que «la Mostra de Cuina de Mallorca aspira a continuar essent una de les cites gastronòmiques més importants de l'any, allà on els establiments inscrits ofereixen les receptes més desitjades pels clients, amb els productes locals i de temporada», ha declarat el president de Restauració Mallorca CAEB. «Volem que la gent de tota l'illa gaudeixi de la cuina de Mallorca als bars i restaurants. Quedaran satisfets», ha garantit.

Segons ha detallat el director general d'AgenciaCom, Antoni Martorell, s'han dissenyat vuit rutes per tota l'Illa de Mallorca, amb vuit zones fàcilment reconeixibles que comptin amb la implicació de les entitats i empreses locals. Durant els mesos de maig, juny i juliol es farà una ruta setmanal segons el següent calendari:

• RUTA PALMA: Formada per restaurants de la capital, del 12 de maig al 15 de maig.

• RUTA NORD: Formada per restaurants dels municipis de Pollença, Muro, Sa Pobla, Alcúdia i Santa Margalida. Se celebrarà del 19 de maig al 22 de maig.

• RUTA SERRA SUD: Formada per restaurants dels municipis de Calvià, Andratx, Estellencs, Puigpunyent i Banyalbufar. Se celebrarà del 26 de maig al 29 de maig.

• RUTA LLEVANT: Formada per restaurants dels municipis d'Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç i Manacor. Se celebrarà del 2 de juny al 5 de juny.

• RUTA MIGJORN: Formada per restaurants dels municipis de Llucmajor, Porreres, Campos, Ses Salines, Santanyí i Felanitx. Se celebrarà del 9 de juny al 12 de juny.

• RUTA SERRA NORD: Formada per restaurants dels municipis d'Escorca, Fornalutx, Sóller, Bunyola, Deià, Valldemossa i Esporles. Se celebrarà del 16 de juny al 19 de juny.

• RUTA PLA: Formada per restaurants dels municipis de Santa Eugènia, Algaida, Sencelles, Montuïri, Lloret, Costitx, Sant Joan, Sineu, Llubí, Maria, Ariany, Petra i Vilafranca. Se celebrarà del 23 de juny al 26 de juny.

• RUTA RAIGER: Formada per restaurants dels municipis d'Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí y Selva. Se celebrarà del 30 de juny al 3 de juliol.

Per animar i atreure gent a la Mostra, es programaran actuacions musicals.

El públic podrà consultar els establiments participants en cada ruta i el seu menú a la web www.mostradecuinademallorca.com

Per acabar la presentació, el xef José Cortés, president d'Ascaib, ha fet un showcooking i ha elaborat diferents plats típics de la gastronomia de Mallorca que han degustat aproximadament 40 assistents a la presentació.