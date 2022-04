'Bàmbol' i 'culejar', les paraules en desús protagonistes del rap de dues alumnes del taller de l'Escola de Mallorquí

L'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor continua mostrant les creacions del taller de rap en català que infants i joves del municipi van fer la tardor passada. En aquesta ocasió, han difós un vídeo en el qual Marina Santandreu i Llucia Rigo, de 10 anys, creen i interpreten un rap amb les paraules 'bàmbol' i 'culejar', que corresponen als mesos de març i abril del calendari que enguany l'Escola ha dedicat a paraules en desús.

Segons ha explicat l'Escola, l'objectiu d'aquest projecte és doble. Per una part, conscienciar que qualsevol manifestació artística i creativa es pot fer en català, ja que sovint les influències musicals i artístiques arriben en una altra llengua als infants i adolescents a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials; i d'altra banda, recordar que les paraules no moren per si mateixes sinó que la seva vida depèn de l'ús que nosaltres en feim. «I quina millor manera que dues nines de 10 anys rapejant amb paraules nostres, paraules de sempre», han assegurat.

Taller per adults

Després de l'èxit dels tallers de rap en català per a infants, l'oferta de l'Escola Municipal de Mallorquí es completa amb els cursos adreçats a persones adultes. L'objectiu d'aquest projecte és treballar la creació literària, l'expressió oral i la comunicació en català per mitjà d'un gènere musical concret: el rap. Els alumnes faran servir ritme i poesia per fomentar la reflexió i l'oralitat en la nostra llengua.

De la mà del raper Rafel Sastre Swing i al llarg de 10 hores, els assistents al taller aprendran nocions bàsiques de la cultura hip-hop, tècniques i recursos de composició lírica del rap, aprendran a escriure cançons de rap i a adequar la composició a l'instrumental.

El taller està adreçat a persones adultes majors de 16 anys i tendrà lloc els divendres del mes de maig de 18 h a 20.30 h a l'Escola Municipal de Mallorquí. L'activitat és gratuïta.

Així, tal com han assegurat, «amb aquest taller es pretén potenciar la vinculació del català amb l'expressió artística i musical i fomentar l'ús del català com a llengua de relació».