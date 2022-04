La proposta del Teatre del Mar per aquest cap de setmana: 'Mi cuerpo será camino'

Després de tractar, de manera clara i contundent, el tema del suïcidi amb la representació teatral de 'L'abraçada dels cucs', el Teatre del Mar ha programat per aquest cap de setmana l'obra 'Mi cuerpo será camino' de la companyia murciana Alquibla Teatro. Les funcions tendran lloc el divendres 29 i el dissabte 30, a les 20.30 hores, i el diumenge, 1 de maig, a les 19 hores.

La ressenya que aporta el Teatre del Mar per promoure'n l'assistència diu: «Què és més complicat: quedar o fugir? Aquesta obra de teatre parla del viatge migratori, del distanciament, del dolor de deixar una vida i la dificultat de crear-ne una de nova. Acompanyant els personatges descobrim que és tan difícil quedar com partir, tornar com cercar altres indrets on viure. La d’Alquibla Teatro és una peça plena de fantasmes del passat i llaços familiars.

Un dels principals reptes als quals s'enfronta la societat globalitzada actual són els fluxos migratoris derivats dels problemes mediambientals, econòmics o polítics, molts d'ells encara a conseqüència de l'impacte que el colonialisme europeu va exercir sobre altres geografies.

La migració, l'arrelament, la nostàlgia, 'Mi cuerpo será camino' és una obra sobre el viatge migratori, l'anhelat, l'inesperat o l'imposat. Al costat dels personatges descobrim que tan difícil és quedar com marxar, tornar com buscar altres rumbs».