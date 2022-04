Després de l'èxit per Sant Jordi, 'Els Cognoms de les Illes Balears es presenta a Santa Maria

Aquest dijous, 28 d'abril, a les 20 hores, la delegació de l'Obra Cultural Balear de Santa Maria del Camí ha organitzat la presentació del llibre 'Els cognoms de les Illes Balears' de l'escriptor Gabriel Bibiloni. La presentació tendrà lloc a l'Espai Passatemps, situat al carrer Marquès de la Fontsanta, 14, d'aquest municipi.

Gabriel Bibiloni i Canyelles és lingüista i professor de la Universitat de les Illes Balears. Es va llicenciar en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i dedicà la seva tesi doctoral a l'estudi sociolingüístic del mallorquí. És autor de nombrosos treballs en l'àmbit de la sociolingüística, la normalització lingüística i la toponímia. Ha estat director del Servei Lingüístic de la UIB (1999-2001), l'entitat assessora per a toponímia i lingüística reconeguda pel Govern. Ha estat assessor de l'Ajuntament de Palma per a la normalització del nomenclàtor viari de la ciutat, i membre de diversos consells i comissions relacionats amb l'ús lingüístic.

'Els cognoms de les Illes Balears', ha estat un dels llibres, publicats en català, més venuts per Sant Jordi a Mallorca, de fet va ser el més venut de no ficció. Aquest llibre, editat per l'editorial Moll, reuneix 1.932 noms de família de l’arxipèlag, des de l’Edat Mitjana, quan es varen fixar, fins a mitjans del segle XX, quan es va començar a produir una aportació multitudinària de llinatges de l’exterior: 751 corresponen a aquells que encara els porten persones de les Illes, i 1.181 als ja desapareguts.