JÈS: «La ràdio i la televisió pública haurien de potenciar els grups d’aquí. La gent escolta allò que li posen»

El grup de música mallorquí JÈS ha reprès la seva activitat després de tres anys fora pujar a un escenari. El passat 18 de març, amb un concert al Teatre Municipal Xesc Forteza, reprenien el seu camí pels escenaris musicals. En aquesta entrevista comentam amb dos dels membres de la formació, Marc Galmés (MG) i Francesc Negre (FN), aquest retorn. Cal destacar que el febrer del 2020 havien de llançar el nou disc 'El futur de cada passa'.

Per començar, com va anar el concert del Xesc Forteza?

MG: Les sensacions són molt bones. Passàvem pena, estàvem nerviosos perquè feia dos anys que no pujàvem a un escenari a defensar cançons de JÈS, però el resultat final jo crec que va ser bo. També la part del feedback, el públic es va portar molt bé.

Aquest concert de llançament havia de ser el fatídic març del 2020...

FN: Exacte, crec que ens varen confinar un 16 de març i nosaltres havíem d'estrenar el 14. Més que un concert era una festa, amb grups convidats i on la gent podia ballar.

Han estat molt durs aquests dos anys, en tant que creadors i músics?

FN: Sí, jo crec que a nosaltres se'ns va fer difícil després de l'esforç de gravar el disc i no poder-ho veure recompensat amb el concert. Després ens vàrem recuperar, per seguir veient-nos i seguir endavant; no és exactament el que volíem, perquè ha estat d'asseguts, però ha estat bé.

Quin és el concepte global del disc?

MG: És la trajectòria que hem viscut. És el resultat d'un any de gravacions, però de molts anys de tocar les cançons i refer-les. N'hi havia que feia deu anys que tocàvem. Ha estat el resultat d'un procés de maduració i experiència.

Per altra banda, del disc destaca que té deu temes molt variats. El concepte era tenir col·laboracions de diferents territoris de parla catalana, i hem fet això: una d'aquí, una del Principat i una del País Valencià.

Xanguito (Mallorca), SUU (Catalunya) i Pupil·les (País Valencià). Com han estat aquestes col·laboracions?

FN: Molt gratificants en tots els sentits. A part d’aprendre i que ens han ajudat tots, també hem fet una amistat. A n’en Joan —Xanguito—, ja el coneixíem. Però a na SUU i Pupil·les no les coneixíem i hem format una amistat, i això no té preu.

MG: Es tracta de fer xarxa amb músics de diferents territoris. Nosaltres perquè hi ha la mar, a vegades hem de forçar aquestes relacions, i això va ser una excusa. Eliminar les distàncies i sortir un poc a l’exterior.

Quin recorregut teniu pensat que tenguin tant el disc com la gira que el pugui acompanyar, partint de la base que tot just ara s’està normalitzant una mica l’escena?

FN: Encara no sabem si s’ha normalitzat, tot i que ja tenim propostes per a l’estiu. Però encara no sabem quin tipus de concert es podrà fer. Esperem que es normalitzi tot aquest estiu i que es pugui fer un estiu normal de concerts. Ja veurem fins quan dura... i si ens plantejam enregistrar un nou disc, perquè realment han passat dos anys.

MG: Ho estam pensant ja, si enregistram un nou disc. Pot semblar una bogeria, però tenim temes i tenim ganes. Però, estam esperant un poc a veure què arriba. A més, aconseguir concerts no és fàcil a Mallorca.

Teniu previst sortir de Mallorca?

MG: Nosaltres estaríem encantats. Però som nou persones i són unes despeses que s’han de tenir en compte i és més complicat; no impossible. Jo veig més proper anar a Menorca o Eivissa, ja hi tenim algun contacte. Però nosaltres estam oberts, estam preparats, tenim un espectacle i un format que pot funcionar. Tot i les barreres, nosaltres ho intentarem. Ara bé, tenim clar que hem d’explotar Mallorca, tenim molt de recorregut per fer, rodar per aquí.

Sou gent que s'ha mogut en l'escena musical mallorquina. Com la veis? A part de la pandèmia, hi ha hagut com una revifalla, no és així?

FN: Quan nosaltres vàrem començar amb JÈS, diria que el 2017, era molt difícil tocar a revetles, perquè hi havia la idea establerta que havien de ser grups de versions, i els grups amb cançons pròpies no hi tenien cabuda. I ara fan concerts només els grups amb cançons pròpies, perquè no hi ha hagut revetles. Ara veurem quan tot torni a la normalitat, si torna a canviar.

MG: Jo som molt positiu. Ara veim grups molt potents com OR o Xanguito, a revetles i a festes de tot tipus, i això és positiu. A nosaltres ens agrada molt anar a revetles, o a concerts, xerram de propostes musicals de pobles, i veure grups que fan el seu repertori; Pèl de gall, per exemple, es mouen molt i fan musca pròpia.

Aquesta quantitat de festes que inclouen grups que fan música pròpia, ja és un bon senyal; i això que diu en Francesc, esper que sigui la tònica habitual i no tronem a això que hi havia abans i que tot el que hi hagi siguin grups de versions.

Recordant el concurs Ona Musicat, en el qual tu vares participar, Marc, fins a quin punt tot això de concursos i premis, com els d'Enderrock, per exemple, ajuda a fer créixer l'escena, i fa que nova gent es llanci al mercat?

MG: Jo crec que és vital i és clau, que hi hagi aquests formats de concursos o espectacles, com la Fira B!, que ara tornarà al setembre. Et dona visibilitat i, sobretot, motiva als grups, que és una cosa molt important. Motiva els grups perquè facin feina, vulguin participar i tenguin recursos econòmics, que és una de les barreres més importants; si no, has d'invertir de la teva butxaca. Els concursos són vitals i donen visibilitat a tots aquests grups, que n'hi ha moltíssims. Ona Musicat va ser brutal, per exemple. Ho vàrem organitzar fa un parell d'anys. La quantitat de grups que varen passar per allà, que varen poder gravar i varen tenir ajuda econòmica; i, fins i tot, un poble on tocar la seva música. Això és el motor.

Què haurien de fer els mitjans de comunicació, públics i també els privats, per ajudar a fer que l'escena musical creixi i es faci robusta?

FN: La ràdio i la televisió pública haurien de potenciar els grups d'aquí, donant-los una imatge. La gent, si hi ha bona qualitat, escolta allò que li posen. No aniràs a cercar un grup que no posen enlloc; és molt difícil si no et posen.

Quin és el futur més immediat de JÈS? Tot i que ja ens heu avançat això del nou disc...

FN: Ara, és poder presentar bé el disc, i tocar-lo i rodar-lo damunt els escenaris de Mallorca, les Balears i on ens vulguin. El disc, idò, serà un futur proper, però no sabem quan.