El Mobofest suma dues bandes més al seu cartell: el conjunt mallorquí format per Plan-ET, Miquel de la Mel i El Borru i els menorquins Verlaat

El Mobofest suma dues bandes més al seu cartell, amb el conjunt mallorquí format per Plan-ET, Miquel de la Mel i El Borru, per una banda, i els menorquins de Verlaat per l’altra. Les entrades continuen a 39 euros per als dos dies de festival.

Plan-ET, Miquel de la Mel i El Borru. La música urbana en català a Mallorca s’ha obert camí, i aquests tres artistes de Manacor són uns dels culpables. Els ritmes proposats per Plan-ET amb unes lletres populars i enganxoses han quallat dins l’escena mallorquina i els seguidors d’aquesta banda es multipliquen així com passen els dies. El pròxim dia 29 d’abril, Plan-ET traurà a la llum el seu primer disc amb col·laboracions d’altres artistes mallorquines com és Maria Hein.

Verlaat és la proposta menorquina del Mobofest. Després de l’any passat estar orfes d’un grup d’una altra illa de l’arxipèlag, aquest any s’ha decidit posar fil a l’agulla i portar als menorquins de Verlaat. Pop mediterrani amb punts eclèctics que respiren Antònia Font. Pel que fa a les produccions, després d’anar llançant diversos senzills, la banda va treure a la llum un EP titulat Bors i abatzers a final de 2021. «És un gust poder continuar creant llaços amb l’illa veïna i a més fer-ho amb una banda aquesta», expliquen.