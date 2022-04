Drag Race España (2021). Quan compres una Jurado a Mercadona

Deixau que aquesta setmana me’n vagi un poc per ses bardisses i vos xerri de la versió descafeïnada del RuPaul’s Drag Race, el programa més «es-mi-pendo¹» del món mondial, mon dieu. Tothom sap, ho hauria de saber, que provar de fer d’en RuPaul és dificilíssim (només ho podria fer na Cher, per anys en actiu, per operacions i per ometre la seva edat —la de debò). Què vos he de dir? Que na RuPreme ho ha provat? Sí, i és una difícil posició: Si s’assembla massa és na Marta Sánchez Madonna-wannabe, si no, doncs tenim la primera temporada de l’ésPantoja Drag Race España. O això m’ensum perquè no vaig poder passar del tercer episodi: Guions terribles (4 Sebastián Yatras), acudits insofribles (3 Tom Cruises) i falta de referències, llevades les de faves i xurros (3 Arévalos), que varen fer que em demanés què no havien entès del format. I per rematar-ho: un jurat insuls (2 Manolo Caros), un drag oblidable (3 Daniel Lautners, no, perdó: Mikel. Taylor? Lautners).

¿Hay alguna posibilidad por perqueña que sea de salvar lo nuestro? Doncs sembla que sí, perquè no devem ser els únics que hem opinat això i els dos primers capítols de la segona temporada han millorat (no era massa difícil), amb posades en escena impactants, un guió lleugerament millor, un muntatge més àgil i fins i tot sentireu qualque frase en «aborigen» (recordau que és un producte A3Medriz). Encara que em sobrin la dispersa de n’Ana Locking (4 Najwa Nimris) i els avorrits Javis (4 Javis), més Eduardo Casanova i manco Diré-una-frase-a-la-babalà-perquè-som-graciós-i-tothom-ho-sap. En el fons no és tan difícil: un parell de jocs de paraules, qualque grollerada, dues o tres referències cinematogràfiques i a dives, et voilà. No basta amb l’excusa de que una nació pobre, però increíblemente bella, s’ha de tenir més fuerza que Chrenóbil. En resum, crec que aquesta nova temporada pot ser interessant i esper riure, encara que no les tengui totes amb jo.

Ara, com que jo només puc escriure compungida con los brazos abiertos, o compungida con los brazos cerrados, vos ho deix aquí. Recordau-ho, aquesta és la vostra darrera oportunitat d’impressionar-me i salvar-vos de la crema, així que no la… com es deia fotre? Bunsen. Era l’única paraula que havies de pronunciar perfectament… Clar, com que m’he passat tot l’horabaixa bunseant. Ara, si me queréis, irse.

La podeu trobar a A3Player.

■■■□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■■■■ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat

¹ Vegeu Cerebreco -1, Quan sigui gran