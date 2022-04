Un tast de les activitats de Sant Jordi 2022

La Diada de Sant Jordi d'enguany torna carregada d'activitats i paradetes. Aquí us deixam un recull dels diferents punts on podreu trobar les llibreries i els autors signant, així com les diferents presentacions i contacontes.

A Palma

Diferents llibreters es situaran a 10 ubicacions diferents de la ciutat, de 9 h a 21 h. Les llibreries seran a:

Passeig d'es Born: La librera del Savoy

La Rambla: El Corte Inglés; La Salina

Plaça Cort: Literanta

Plaça del Marquès del Palmer: Rata Corner; La Casa del Libro; FNAC

Plaça Major: Abacus; Llibreria Drac Màgic; Gotham Còmics; Llibreria Baobab; Llibreria Lluna; Quars Llibres; Llibreria Quart Creixent; Univers del còmic

Carrer Verge de la Salut: La Biblioteca de Babel

Carrer Sant Miquel: Llibres Colom; Llibreria Finis Africae; Llibreria Embat; Llibreria Agapea

Porta Pintada: Curolletes; Come in Palma; Espai Caramulls; Lila i els contes

Plaça Espanya / Porta Pintada: Llibreria Campus; Es Raconet

Plaça Espanya: Ínsula Literaria; Llibres Ramon Llull; Metropolis

Carrer Blanquerna: Little Rata

A més a més, també han organitzat signatures de llibres:

La llibreria Drac Màgic:

Aquestes són les signatures que trobareu al llarg del matí a la parada de plaça Major

La llibreria Ramon Llull:

La Llibreria Baobab:

Una publicación compartida de Llibreria Baobab Palma (@llibreriabaobab)

Presentacions, clubs de lectura i contacontes a les biblioteques municipals de la ciutat:

Plantea Latent, d'Elm Puig. A les 12 h, a la Biblioteca de Cort (Palma). Premi Ciutat de Palma de poesia Joan Alcover.

'La bastarda', de Trifonia Melibea Obono. A les 11 h, a la Biblioteca de Son Gotleu. Club de lectura africanista.

'La vida cuando era nuestra', de Marian Izaguirre. A les 11 h, a la Biblioteca de Son Sardina.

'Les aventures del Quixot', amb Joaneta Rodamón. A les 11 h, a la Biblioteca Joan Alcover.

'Sant Jordi i el Drac', amb el Pallasso Andreu. A les 11 h, a la Biblioteca Josep M. Llompart.

'En el bosque', amb Arquitectives. A les 11 h, a la Biblioteca del Molinar.

Tallers a les biblioteques de: Nou Llevant, a les 11 h, Son Cladera, a les 10.30 h, i Son Ferriol, a les 18 h.

Altres activitats a la PalmaCultura.cat.

A Sa Pobla

Concert de Santgenís, a les 20 h, a sa Congregació. Emmarcat en el Festival Barna-sants.

Correfoc infantil 'Flama', a les 21 h, a la plaça Major. A càrrec d'Albopàs i l'Escola de batucada d'Albopàs.

A Manacor

Fira del Llibre, de les 9 h a les 20 h, al Claustre de Sant Vicenç Ferrer.

'Sa Ludo d'en David', de les 10 h a les 14 h, a la plaça dels Pares Creus i Font i Roig. Proposta de joc en família.

'Water Falls', de La Mecànica & Mime Prague, a les 11.30 h, a la plaça del Convent. Teatre de carrer.

Marató de contes. A les 17 h:

'Roda, roda, Rooodari', de Raquel de Manuel. A la Torre del Palau.

'Canta'm' un conte', d'Arantxa Riera. A l'Escola de mallorquí.

'El tresor del Mar', de Myotragus Teatre. A la Institució Pública Antoni M. Alcover.

A les 18.30 h:

'Contes en off 2: el retorn de les granotes', de Gemma Moll i Fabián Lisboa. Al Molí d'en Fraret.

'Dependientes', de Núria Clemares. A la Institució Pública Antoni M. Alcover.

'Canta'm' un conte', d'Arantxa Riera. A l'Escola de mallorquí.

'La bruixa Ma-maduixa. Un Sant Jordi diferent', de Cristina Llabrés. A la plaça Pares Creus i Font i Roig.

Concert de la Banda Jove del Conservatori de Manacor. A les 19.30 h, a la plaça del Convent.

Altres activitats a:

Una publicación compartida de Ajuntament de Manacor (@ajmanacor)

A Maó

Fira del llibre, de 10 h a 20 h, a la plaça Constitució, el carrer Nou i S'Arravaleta.

Lectura pública d''El primer home', d'Albert Camus. De les 10 h a les 13.30 h i de les 16 h a les 20 h, a la plaça de la Conquesta.

Vermut de Sant Jordi de l'Institut Menorquí d'Estudis. A les 12 h a la plaça Reial. Trobada i conversa amb diferents autors.

Altres activitats a la pàgina web de l'Ajuntament.

A Ciutadella

Paradeta de llibres, de 10 h a 22 h, a la plaça de la Catedral.

'Xiuxiuejant', a càrrec dels grups de teatre de l'EMAC. A les 11 h, pels carrers del nucli antic.

Entre les 11 h i les 13 h, s'organitzen quatre tallers:

'Taller Drac Fofu – llapis de goma EVA', a càrrec de Pedro Faner Taller Creatiu. Plaça de la Catedral.

'Feim punts de llibre', a càrrec de Taller d'Arts, Antiga Impremta des Racó.

'Feim punts de llibre i llibretes', amb el Talleret de n'Emma, a la plaça de la Catedral.

'Crea el títol del teu llibre dintre d'un píxel', càrrec de l'Escola Municipal de Dibuix i Pintura, amb Sílvia Vivó. A la placeta des Be.

'Un món millor: poesia infantil de Joana Raspall', amb titelles i música, a càrrec de Contes de l'Arpa. A les 11.30 h, a la placeta del Roser.

'Música i paraules', amb el combo lectura de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques. A les 17.30 h, a la placeta del Roser.

'Metamorfosi', música i poesia a càrrec de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. A les 19.30 h, a l'Antiga església del Socors.

A Eivissa, al passeig de s'Alamera

Signatures de llibres, de 12 h a 13 h i de 18 h a 20 h.

Biblioteca al carrer, de 10 h a 13 h i de 17 h a 20.30 h.

Ballada a càrrec de la Colla de sa Bodega, a les 11 h.

Taller de manualitats, d'11 h a 12 h i de 17 h a 18 h.

Contacontes, a càrrec de David i Monma, a les 13 h.

Aquest dissabte d'abril celebram la #DiadadeSantJordi



Llibres, roses i activitats diverses.



De 9.30 a 22 hores al passeig de s'Alamera.



T'esperam!

A Barcelona

L'Espai Mallorca ha organitzat tot un dia ple d'activitats, tant al mateix centre cultural, com a la Casa de Menorca.

Espai Mallorca, a la plaça Vicenç Martorell, 1:

Contacontes de ‘Rondaies mallorquines’ amb Antònia Maria Dols i Toni Perelló. A les 12 h.

Presentació de ‘Els dies bons’, d'Aina Fullana. A les 12.30 h.

‘Versar la pell’, amb Víctor Leiva i Glòria Julià. A les 13 h.

Signatures d'’Els possessius’, de Jenn Díaz. A les 16.45 h.

Recital Lleonard Muntaner d'’El cor pirinenc’, de Lluís Calvo, i de ‘Riu, bèstia’, de Jaume C. Pons Alorda. A les 16.45 h.

Recital Adia Edicions de ‘La breu història dels Estats Units’, de Raquel Pena, i de ‘Corpus’, d'Alba Camarasa. A les 17.15 h.

Recital de ‘Versets i cigarrets’, amb Laia Malo. A les 17.45 h.

'Portell vs. Portell, una disputa lectora', presentat per Sebastià Portell. A les 18 h.

Presentació de ‘Trenqueu en cas d'emergència’, de Carla Vall. A les 18.45 h.

Glosada popular amb els alumnes del taller de glosa. A les 19 h.

Per Sant Jordi a l’Espai Mallorca també tendrem actes durant tot el dia: contacontes, presentacions, concerts, recitals, signatures…



12 h: Contacontes amb Toni Perelló i Antònia Maria Dols.

12.30h: Presentació d'@Ainaflll ('Els dies bons')

12 h: Contacontes amb Toni Perelló i Antònia Maria Dols.

12.30h: Presentació d'@Ainaflll ('Els dies bons')

13 h: Concert de 'Versar la pell'.

Casa de Menorca, al carrer de la Diputació, 215:

Presentacions i recitals poètics a càrrec de Guillem López Casanovas, Gabriel Subirats, Joan Pons Pons, Ana Gomila, Javier Caldentey, Noelia Martínez, Montse Solé, Carlos Minuchín, Diego Riera i Joana Bagur. De les 17 h a les 19.15 h.

Jansky, concert gratuït. A les 20 h.

Reïna, amb entrada a Ticket Ib. A les 21 h.

Cris Juanico, amb entrada a Ticket Ib. A les 22.30 h.