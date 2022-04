Joan Miquel Oliver continua amb la celebració dels 15 anys de 'Surfistes en càmera lenta', ara al Teatre Principal d'Inca

Quan queden poques setmanes per a l'esperada tornada del grup Antònia Font, Joan Miquel Oliver continua amb la gira celebrant l'aniversari del seu primer disc en solitari, 'Surfistes a càmera lenta'.

Actuarà al recentment reformat Teatre Principal d'Inca el proper dissabte 23 d'abril a les 20 hores. El power trio el completen Xarly Oliver a la bateria i Jaume Manresa al teclat.

El compositor i guitarrista Joan Miquel Oliver ens recorda un disc original i personal que avui dia continua sent un referent en la seva discografia. 'Surfistes' és l'extensió artística, més íntima, d'un autor que necessita perseverar i expressar la creativitat constant. Una producció que inclou onze temes amb diferents línies musicals on domina una especial atmosfera «ambient» que subtilment ens fa escoltar les lletres peculiars que donen forma a petites històries i situacions. La proposta de Joan Miquel és molt simple: un passeig on fets naturals donen una imatge diferent de la realitat, una irònica realitat on es confonen ideals i fantasies.