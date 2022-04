El cineasta Elia Suleiman completa el jurat del III Premi Mediterrani Albert Camus

El cap de setmana del 14 i 15 de maig es donarà a conèixer a Menorca el guardonat amb el III Premi Mediterrani Albert Camus. Aquest guardó distingeix un creador que ha sobresortit en alguna d'aquestes sis modalitats: arts plàstiques, arts visuals, literatura, música, pensament i periodisme.

Tal com han indicat des dels organitzadors del certamen, enguany el cineasta Elia Suleiman completa el jurat internacional presidit per Judit Carrera, directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i que compta també amb el dramaturg d'origen marroquí Ahmed Ghazali, la periodista i escriptora Laura Fernández i amb la presidenta de Société donis Études Camusiennes de França, Anne Prouteau. El jurat triarà un únic premiat entre 25 candidatures de les sis categories.

Tal com han indicat els organitzadors, Suleiman «és un cineasta especial. Escriu, dirigeix, protagonitza i sol produir les seves pel·lícules. Autodidacta, àcid, íntim, poètic, el seu cinema vibra amb les paradoxes de la seva existència, de la seva identitat, del seu territori».

«El seu cinema ve de la seva vida. Abandona els estudis i amb 21 anys fuig a Londres perquè la policia el buscava. D'allí passa clandestinament a Nova York, on entra en contacte amb el setè art colant-se en les projeccions per a estudiants de la universitat. Ha d'entrar per l'escala d'incendis i sortir abans que encenguin les llums en acabar la sessió. Cineastes com Cassavettes, Ozu, Bresson, Hsiao-Hsien Hou l'inciten a dedicar-se al cinema. Realitza diversos curtmetratges que tenen gran recorregut en festivals de tot el món. Torna a Palestina el 1993 per a crear, per encàrrec de la Unió Europea, l'àrea de cinema de la universitat Berzeit. Produeix el seu primer llargmetratge després de ser rebutjat per múltiples productors que acabarà guanyant a Venècia. Després arribaran més pel·lícules i premis a Cannes i en tants altres festivals», han explicat.