El Col·legi Pedro Poveda celebra la XVII edició del Certamen Literari

El passat dimarts 12 d'abril, el Col·legi Pedro Poveda va celebrar l'edició XVII del Certamen Literari Rosalia Conde. Aquesta dissetena edició té lloc després de dos anys de pandèmia en què no s'ha pogut celebrar, per aquest motiu enguany el certamen ha estat més festiu. L'acte començà amb un passacarrer en el qual els alumnes varen lluir uns caparrots per obrir la gala ja de manera jovial.

Els alumnes de 3r i 4t d'ESO, que participen en les categories de Joves Escriptors i Narrativa Jove respectivament, arribaven a l'acte final d'un procés que els ha mantingut implicats durant tot el curs. El certamen conclou amb la gala final, però és la culminació de tot un procés que comença amb la creació dels relats, continua amb la selecció dels finalistes a les aules i va acabar aquest dimarts amb el sopar i l'entrega de premis.

Enguany, l'acte va comptar amb alguns convidats especials, a més de les famílies dels alumnes. L'escriptor Janer Manila i els antics professors del centre Maria Antònia Nicolau i Toni Reus i Maria Fullana, com a representant de la Fundació Heura 1.

Per amentizar la gala, els alumnes varen preparar actuacions musicals i literàries i la directora, Inès Munar, va dirigir unes paraules als alumnes per animar-los a llegir i a escriure i felicitar-los per la seva creativitat.

Els guanyadors en la categoria Joves Escriptors foren Paula Jaume, Júlia Pastor i Víctor Fernández. Mentre que els guardonats en la categoria Narrativa Jove foren Alícia Corbella, Jaume Bibiloni i Alba López. Per altra banda, el premi d'imatge va ser per a Martina Limongi, i el de Nous Narradors per a Spendilove Adjei.

Els guardonats reberen lots de llibres i tots els assistents reberen una bossa de la campanya 'Comença amb un Bon Dia' de l'Obra Cultural Balear.

Sant Jordi a l'escola

El Col·legi Pedro Poveda ha tornat celebrat el seu Dia del Llibre aquest dimecres, el matí següent de la celebració de la gala final del Certamen Literari. A causa de la pandèmia, feia dos anys que l'escola no celebrava Sant Jordi, i tot i haver-ho fet unes setmanes abans i sense muntar les tradicionals paradetes de llibres, els alumnes ja han pogut gaudir de l'ambient festiu.

Les activitats d'enguany han estat les històries de Caparrots, on els alumnes creaven històries amb escriptura col·lectiva, Matx d'improvisació de teatre i un tast de llibre en el qual els alumnes presenten, intercanvien i comparteixen els seus llibres preferits.