La llibreria Lluna acull la presentació del llibre 'Dones, arbres i poesia' de Marta Pérez i Margalida Capellà

Dia 7 d’abril, a les 19.30 hores, la llibreria Lluna de Palma acollirà la presentació del llibre Dones, arbres i poesia a cura de Marta Pérez Sierra i Margalida Capellà Soler.

L’activitat anirà a càrrec de Maria Rosa Llabrés i Maria Victòria Secall i es farà un tast de poemes de l’antologia a càrrec de les deïdores: Roser Amills, Maria Barceló, Àngels Cardona, Agustina Noguera, M. Rosa Llabrés, Cèlia Riba i M. Victòria Secall.

El llibre, editat per Voliana Edicions, recull 130 dones poetes que s’emmirallen en la natura i donen valor als arbres com a éssers vius a través de la paraula. Dones, arbres i poesia recull referents femenins de poetes actuals, però també referents consolidats com Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Cèlia Viñas, Felícia Fuster o Montserrat Abelló.