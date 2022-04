'Mare de sucre', de Clàudia Cedó, un retrat de la maternitat en les persones amb diversitat funcional

El Teatre Principal de Palma acollirà el proper dissabte 9 d’abril, a les 20 hores, una funció del muntatge teatral Mare de sucre, una obra escrita i dirigida per Clàudia Cedó que narra la història d’una al·lota amb diversitat funcional que vol ser mare i s’ha d’enfrontar amb la incomprensió de la seva comunitat.

Aquesta obra, coproduïda pel Teatre Nacional de Catalunya i Escenaris Especials, reflexiona sobre «el tracte que donam com a societat a les persones amb diversitat funcional. L’assimilació de la jurisdicció dels seus cossos, la sobreprotecció com a excusa per arrabassar-los la llibertat de decisió», expliquen des de la companyia.

Dirigida per Clàudia Cedó, Mare de sucre compta amb un repartiment inclusiu on hi participen Andrea Álvarez, Ivan Benet, Marc Buxaderas, Mercè Méndez, Judith Pardàs, Maria Rodríguez i Teresa Urroz.

En aquest muntatge es conta la història de Cloe que té 27 anys, discapacitat intel·lectual i un desig dins les entranyes des de petita. La incomprensió de la seva família, la fundació on viu i la seva comunitat la durà a una lluita pels seus drets sense precedents, a una rebel·lió maldestra contra una situació injusta que li ha arravatat la tutela del seu propi cos. Cloe s’enfrontarà a la llei dels homes per a aconseguir el seu anhel, íntim i natural: quedar-se embarassada i tenir un fill.

En definitiva, parla de com la societat exclou determinades persones seguint regles que no han escrit aquestes persones. Cedó ho explica: «La meva germana venia a jugar amb mi i les meves amigues quan érem nenes. Jo deia 'La Maria no s’hi val! És de sucre!' Ho deia perquè era més petita, perquè no li fessin mal. Perquè no llancessin la pilota tan fort quan jugàvem a matar conills. Els seus errors no valien com els nostres. Si eres de sucre, no perdies mai. Però tampoc jugaves. Si eres de sucre, no en formaves part».

Mare de sucre es va estrenar el 13 de maig a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, on va tenir una extraordinària acollida, tant per part del públic com de la crítica.