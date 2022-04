Brams celebra a Manacor els 30 anys de carrera acompanyat d'artistes mallorquins

Després de recórrer Barcelona, Formentera, el País València, Amposta i Girona, el dissabte 9 d'abril la mítica banda de ska i rock de Catalunya, Brams, oferirà a Manacor el seu únic concert a Mallorca de la gira 'Baula rere baula', amb què el grup celebra els 30 anys de carrera i ho farà acompanyat dels artistes mallorquins Toni Nicolau (Ocults), Biel Majoral, Miquela Lladó, Glòria Julià, Xanguito i Marcel Pich.

Es tracta d’una producció pròpia del Barnasants molt especial. La mítica formació de rock i ska berguedana, Brams, liderada per Francesc Ribera 'Titot' i David Rosell, i amb més de 13 discos a l’esquena, preparen un espectacle per encàrrec del Barnasants, pensat per a auditoris i teatres, coincidint amb el 30è aniversari del primer disc del grup.

L’espectacle vol ser un homenatge als Brams i un reconeixement a les tres generacions de músics i artistes de la cançó d’arreu dels Països Catalans. L’any 1992 Brams publicava el seu primer disc, Amb el rock a la faixa. En aquells temps, en què les institucions jugaven a ser olímpiques i bandejaven la Nova Cançó per ser massa incòmoda, va aparèixer una banda disposada a prendre el relleu de la protesta cantada per a fer ballar, pensar i lluitar el jovent dels Països Catalans.

Han passat 30 anys, centenars de concerts i més de 13 discos, però l’esperit combatiu que els va fer néixer es manté intacte. Ara, per a celebrar aquest aniversari, el grup torna amb un recital molt especial amb què proposen un recorregut per les tres dècades de música, història i compromís col·lectius, acompanyats de convidats molt especials que representaran les tres generacions de la cançó d'aquest país: els pares de la Nova Cançó, els germans que varen emergir també en aquell moment, i els fills que avui tenim en el nostre panorama musical.