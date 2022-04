[VÍDEO] O-ERRA presenta 'La Canción del Verano'

Inspirada en El Fin del Mundo de La La Love You, La Canción del Verano deixa entreveure la direcció cap on O-ERRA vol encaminar els anys que venen per al seu projecte.

Experimentant més dins el món de l'electrònica, samples i sintetitzadors, ens fan arribar aquesta proposta pop molt ballable amb pinzellades d'indie i alguns ritmes de caire més urbà. Produïda i enregistrada a Tramuntana Estudis (Mallorca) per Jaume Gelabert i masteritzada a Sterling Sound (Nova York) per Chris Gheringer (Coldplay, Dua Lipa, Imagine Dragons, etc.).