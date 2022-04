Un tast de l’agenda cultural dels pròxims dies!

Us deixam un recull dels actes culturals i presentacions de la pròxima setmana a les Balears. De l’1 al 7 d’abril podeu trobar…

Teatre

‘Kelly’, de Rafel Gallego. A l’Auditori d’Alcúdia, dissabte 2 d’abril, a les 20 h. «Són la peça invisible de la cadena. L’esquena on descansa un model predador, la lumbàlgia del turisme de masses. Les Kellys, lasquelimpian, les cambreres de pis dels hotels conjuguen conceptes que gairebé sempre van de la mà: migració, precarietat laboral, discriminació de gènere, esforços, de vegades, extrems, per guanyar-se la vida».

‘Shock 1: el Cóndor y el Puma’, d’Andrés Lima. Al Teatre Principal de Palma, dissabte 2 d’abril, a les 20 h. «L’obra ofereix a l'espectador una visió teatral dels cops d'estat que varen sacsejar durant els anys 60 i 70 els països del Con Sud de Llatinoamèrica».

‘Shock 2: la Tormenta y la Guerra’, d’Andrés Lima. Al Teatre Principal de Palma, diumenge 3 d’abril, a les 18 h. «Shock 2 comença als anys 80 durant la revolució conservadora liderada a Europa per Margaret Thatcher i als EUA per Ronald Reagan, culminant amb el primer gran xoc del segle XXI -la guerra de l'Iraq-, una guerra de la qual vam ser còmplices».

Dansa

‘La contínua’, de la companyia Mariantònia Oliver. Al Teatre Principal d’Inca, divendres 1 d’abril, a les 20 h. «El temps ha passat, les vides i els cossos ja no són els mateixos i la Cia Mariantònia Oliver compta amb Catalina Carrasco i Jaume Manresa per reflexionar i construir una peça col·lectiva».

Concerts

De baix grup. A la plaça de Sóller, dissabte 2 d’abril, a les 19 h. «Un grup de joves de Mallorca, format per Francesc Alcover (Bateria), Miquel Ballester (Guitarra elèctrica), Rafel Ballester (Guitarra espanyola), Miquel Cabot (Baix elèctric), Xisca Melià (Saxo), Pere Morell (Veu) i Joan Sart (Trompeta i Piano)».

Anegats. Al Teatre Principal d’Inca, dissabte 2 d’abril, a les 20 h. «Després de dos anys tornen Anegats amb la banda original. Un concert on el grup interpretarà els seus grans èxits i es presentarà alguns temes nous del seu nou àlbum "Retorn Vol. II", una oportunitat única per tornar a viure del rock d'Anegats en directe».

Presentacions de llibre

‘Una nova cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-1977)’, de Mariona Lladonosa. A Can Alcover, divendres 1 d’abril, a les 19 h. «Un llibre imprescindible per entendre el procés i tota la nostra història més contemporània. El llibre ens ofereix una anàlisi aprofundida d'un moviment transversal nascut de la societat civil primordial per al batec dels Països Catalans: el Congrés de Cultura Catalana, que apareix en un moment cabdal».

‘La segona república. Mallorca 1931-1936’, de Pau Tomàs. Al Casal Pere Capellà (Algaida), dissabte 2 d'abril, a les 19.30 h. «L’obra posa llum a diferents aspectes de la República, analitzant aspectes com l’arribada de la República el 14 d’abril, la tasca educativa i cultural, la pràctica de l’esport, l’aplicació del laïcisme i l’anticlericalisme…».

‘Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia. Memòries d’un jove mallorquí antifranquista i comunista’, de Miquel Rosselló. A la sala La Fornal (Manacor), dilluns 4 d'abril, a les 20 h. «L’autor ha tingut l’encert de proporcionar un nou tast de la seva excel·lent memòria, amb un segon lliurament que abasta el període comprès entre l’atemptat contra Luis Carrero Blanco, el desembre del 1973, i les eleccions del 15 de juny del 1977».

‘Història de la vida a Mallorca’, de Bernat Morey. A la Casa del Llibre (Palma), dimecres 6 d’abril, a les 18.30 h. «La història geològica de Mallorca ha estat poc divulgada i resulta clau per a entendre la Mediterrània. Qui obriren les portes de la ciència a Mallorca foren els geòlegs i paleontòlegs del segle xix, que ens situaren dins Europa».

‘Els Norats. 1936-1949’, de Mateu Morro. A Sa Societat (Calvià), dijous 7 d’abril, a les 20 h. «Explica la història d'Honorat Tries (pare) i Jaume Tries (fill) els quals es veren obligats a fugir a les muntanyes per no acabar en mans dels falangistes després del cop d'estat del general Franco del 18 de juliol de 1936».