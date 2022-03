Art Jove 2022 vol professionalitzar la creació artística i donar visibilitat a l'obra dels joves

Aquest dijous, 31 de març, s’ha presentat la nova convocatòria del programa cultural Art Jove, organitzat per l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE). L’eslògan d’enguany és Capgira la teva creativitat i el termini per a la inscripció és fins al 30 d’abril.

«Sempre hem defensat que en la creativiat no només hi ha talent sinó també pensament i en aquests moments històrics és necessari capgirar el pensament i la creativitat; els artistes també ens han d'ajudar a repensar el món», ha declarat la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago. L’edició d’enguany proposa vuit certàmens: Curtmetratges (9.000 €), Dansa Contemporània (8.000 €), Música per a Joves Intèrprets en la modalitat de Grups de Cambra (8.000 €), Arts Visuals (5.000 €), Còmic (5.000 €), Disseny de Producte (6.000 €), Disseny de Moda (5.000 €) i Relat Breu (4.000 €).

Les principals novetats de la convocatòria d’enguany són que, al certamen de Dansa Contemporània, s’ofereix una residència artística a les companyies finalistes a l’Espai Eima Creació, al certamen d’Arts Visuals, es recupera la modalitat d’art urbà i s’ofereix una residència artística per als finalistes, i al certamen de Disseny de Moda, la persona guanyadora rebrà 2.000 euros per desenvolupar una col·lecció i presentar-la al Mallorca Design Day 2023.

A més, es preten consolidar la participació dels guanyadors i finalistes d’Art Jove a festivals i mostres com ara Fira B!, Inclàssic, Inund’art i Palma amb la Dansa; i a les iniciatives Art PerTot i Salvador Iborra, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut i la Maison de la Catalanité de Perpignan. També, es vol aprofundir en la formació i la professionalització dels participants i donar visibilitat a l’obra dels joves creadors participants a través del programa Girart Jove a diferents espais de les Balears o de la resta de l’Estat espanyol.