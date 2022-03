‘Talaiòtics i Myotragus’, un nou joc de rol per a descobrir la cultura talaiòtica

El Consell Insular de Menorca i Juga Cultura han organitzat un nou joc de rol per a descobrir la Menorca Talaiòtica i per tal de posar en valor, dinamitzar i difondre la cultura talaiòtica. 'Talaiòtics i Myotragus' comença aquest dissabte, 2 d'abril, a Trepucó, i continua dia 9, a la Torre d'en Galmés, i dia 30, a Son Catlar.

Les activitats tenen una durada aproximada de 2 hores i 30 minuts, de 10.30 h a 13 h, i hi poden participar fins a un màxim de 25 persones per dia. L'objectiu final és donar a conèixer els diferents elements constructius, el paper de cada persona i la seva aportació al poblat, les jerarquies socials, com s'organitzaven i relacionaven els talaiòtics, i com es defensaven dels possibles perills de l'exterior.

Els participants es dividiran en dos bàndols, uns seran els Talaiòtics i els altres, els Myotragus, i s'hauran d'enfrontar per a sobreviure i guanyar. L'activitat compta de dues parts: en primer lloc, es farà un recorregut pel poblat, mentre es narra la història del joc i s'expliquen els diferents elements, així com s'aniran descobrint els personatges que més tard es faran servir en el joc; seguidament, es jugarà amb tots els participants asseguts en cercle, i cadascun exercirà el rol que se li hagi assignat aleatòriament amb una carta.