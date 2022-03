Presentació del còmic 'Germanies' a Santa Maria

Organitzada per la delegació de l'Obra Cultural Balear de Santa Maria del Camí, Disset Edició i Iniciativa Cultural Poblera, a l'Espai Passatemps d'aquest municipi del Raiguer, va tenir lloc, el divendres 25 de març, la presentació del còmic 'Germanies Crònica dels alçaments populars a Mallorca', dibuixat i escrit per Miquel Jaume i Ribes, il·lustrador i mestre de primària nascut a Alarò.

Mateu Morro, historiador, escriptor, veí i membre de l'OCB de Santa Maria va ser l'encarregat de fer-ne la introducció. Amb els seus amplis coneixements de la història de Mallorca, va relatar alguns dels fets importants esdevinguts a la Germania mallorquina, del 7 de febrer de 1521 al 7 de març de 1523, amb la capitulació de la ciutat, l'execució de Joanot Colom, i el començament d'una terrible repressió, malgrat les conseqüències de la revolta popular; que va enfrontar els menestrals, el poble i la pagesia de l'illa contra la noblesa i els estaments ciutadans privilegiats, segons paraules de Mateu Morro «varen durar molt de temps, i som fills i hereus de la Germania, perquè els agermanats eren la gran majoria de la població i els que volien que s'administrés justícia.» Morro també va fer menció que «la vila (per Santa Maria), com moltes altres, va ser condemnada a pagar una sanció, i va tardar molts anys fins a aconseguir liquidar el pagament de la multa». Així com la transcendència històrica de la Germania fins a l'actualitat.

Sobre el còmic 'Germanies', Mateu Morro va dir: «és un àlbum preciós de la història popular, un cant d'esperança, on els vençuts mai seran oblidats, es pot llegir varies vegades i en totes adonar-se de nous detalls que havien passat desapercebuts a les anteriors». I va afegir que: «la història és contada des de baix, a l'any 1528, a un nin, orfe des de la Germania, que viu amb la seva padrina, per part d'un agermanat, vell conegut de la família, amb qui es varen trobar caminant.»

A la solapa del còmic, Miquel Jaume escriu unes lletres adreçades als lectors que diuen: «La nostra història és plena de clarobscurs, i les Germanies són terribles i lluminoses. Era tot un repte provar d'articular i divulgar mitjançant un còmic el procés i la metamorfosi d'una revolució que fou arrabassada soca-rel. La història dels vençuts sovint s'oblida. Gràcies al fet que tenim científics, mestres i erudits que enfonyen el nas en els vells papers i oloren la flaire amb el regust i el prisma de l'avui, podem entreveure els fets i fer-nos una idea aproximada.

Poques pàgines per a un tema tan complex i ple d'episodis èpics i tràgics, però a cops de llapis i aquarel·la s'ha construït per tal que puguis tenir una visió general del qui, quan, com I perquè de la nostra menyspreada història.»

L'autor comenta que, «les Germanies ens han marcat la nostra història», i que «els historiadors contemporanis, a diferència d'en Quadrado, ens han obert els ulls sobre aquesta revolta popular, que en cap cas va ser individualista. Però sí l'expressió intuïtiva de supervivència d'un poble, sense oblidar el paper fonamental de les dones ajudant als més necessitats.»

Miquel Jaume, en la seva intervenció, va explicar als assistents, que gairebé varen omplir la sala de l'Espai Passatemps, que «va ser un procés llarg i tediós de dibuixar. En primer lloc, vaig esbossar les imatges, una vegada vaig tenir el guió clar, llavors vaig començar a dibuixar les quaranta-vuit pàgines del còmic, intentant ser molt rigorós amb els detalls històrics, com la complicitat de les batalles o els impactes a la murada d'Alcúdia,renaixentista d'aquella època; la roba o les armes. Per això la documentació gràfica és fonamental per dibuixar, com per exemple són, els retaules del segle XVI.»

L'il·lustrador va continuar dient: «la composició i formes són la part més lliure del procés, i la més complicada és donar-li entitat amb el pinzell i la tinta, una vegada feta la definició del dibuix, ombres i formes amb el llapis. Perquè res he fet de manera digital o impresa, sinó que tot ho vaig fer a mà, fent ús de les tècniques habituals amb la finalitat de dignificar la història que conte. I que la part més ràpida és donar-li color, això em va permetre deixar-me fluir.»

Per acabar dient que li va entrar «una depressió de llegir tot el que vaig llegir.» A la conclusió de la presentació, Miquel Jaume va signar els llibres que la llibreria s'Estany va vendre durant aquest esdeveniment. Hi va haver una dedicatòria per als lectors del Diari de Balears.