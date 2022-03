S'estrena 'Els Apuntadors', un podcast sobre teatre

Aquest diumenge, amb motiu del Dia Mundial del Teatre, IB3 Ràdio estrena ‘Els Apuntadors’, un podcast on Silvia Pons i Axel Camarasa faran i parlaran de teatre amb professionals de les Illes Balears. El mateix dia, s’estrenaran els dos primers capítols, a les 21 h, a la pàgina web d’IB3 Música i a les plataformes habituals de podcast.

La idea principal del programa és crear una obra des de zero. Els conductors del programa introdueixen i analitzen temes relacionats amb el teatre, donant prioritat a espectacles de l'actualitat. Es pretén dedicar cada programa a un aspecte concret d'una obra: des de la creació dels personatges, el guió, el vestuari, la direcció o els assajos, entre d’altres.

‘La síndrome de la pàgina en blanc’ és el primer capítol, el qual analitza com començar a escriure un relat teatral, com apareix la inspiració i qüestions que s’abordaran amb el dramaturg, guionista i filòsof mallorquí, Jaume Miró, i l’actriu María Lluïsa Oliva (Malu), experta en improvisació. Ells seran els encarregats d’iniciar el relat teatral que es construirà capítol rere capítol en aquest podcast.

El segon capítol, ‘M’he enamorat de Pablo Casado’, se centra a com fer un guió, en els diferents els diferents gèneres teatrals i la dramatúrgia. Els protagonistes són la dramaturga i actriu Catalina Florit i el dramaturg i periodista, Vicent Tur. Debaten, entre altres coses, sobre la figura del dramaturg i si és o no indispensable per al fet teatral.