Can Alcover queda petit per acollir tanta estima per Rafel Crespí

La sala d'actes de Can Alcover va quedar petita per acollir la gran quantitat d'amics de Rafel Crespí que volgueren participar de l'homenatge organitzat per dBalears i Qualrt Creixent.

El fundador de la llibreria Quart Creixent, Jaume Corbera i el Director de dBalears, Tomeu Martí, varen donar el sus a un homenatge ple de records, estima i paraules per a i de Rafel Crespí.

Nanda Ramon va explicar el procés d'elaboració del llibre 'Rafel Crespí: la tenacitat de viure'

El llibre ha estat coordinat per Damià Pons, Joan Melià i Mara Alberola i Bartomeu Crespí.

L'historiador Manel Santana va glosar la figura de l'escriptor i articulista, Rafel Crespí, i el seu fill, Bartomeu Crespí va cloure l'acte amb la lectura de quatre breus texts de son pare.