Un tast de l'agenda cultural dels pròxims dies!

Us deixam un recull dels actes culturals i presentacions de la pròxima setmana a les Balears. Del 25 al 31 de març podeu trobar...

Teatre

'Un vespre per morir-te de riure', de Pau Quina. A l'Espai 36 (Sant Llorenç des Cardassar), dissabte 26 de març, a les 19 h. «Una obra lleugera i d'humor, per riure i passar-s'ho bé, però alhora reflexiona sobre un tema que malauradament, però també inevitablement, ha voltat darrerament les nostres vides: la mort. Aquesta obra aconsegueix unir dos temes tan contraposats com la mort i l'humor».

'La claror', de la Companyia Noctàmbuls. Al Teatre del Mar (Palma), dissabte 26 de març, a les 20.30 h. «L'obra recupera la figura de Madò Rafela Servera 'Calona', però també vol reivindicar una manera de fer teatre que remet als seus orígens: l'oralitat, per contar, d'aquesta manera, teatre documental barrejat amb ficció (si és que hi ha res que puguem anomenar 'ficció')».

'Bubotes', de la Cia. La Reforma. Al Teatre de Petra, diumenge 27 de març, a les 19 h. «Dues bubotes ens faran un recorregut per la terra de Retana. Una possessió que representa la Mallorca de terratinents, missatges i jornalers. Tot un univers retaner on les herències morals i físiques rebudes, es fan més feixugues generació rere generació».

'Jose Mari', de la Cia. La Impaciència. A Sa Congregació (Sa Pobla), diumenge 27 de març, a les 19 h. «Tres actors, amb poques possibilitats de treball, decideixen confinar-se amb l'objectiu d'escriure una obra mestra i, així, guanyar estabilitat econòmica. És un pla poc fiable. Decideixen canviar d'estratègia; el segrest d'una persona adinerada serà la solució».

Cinema

'Pau Riba, l'home còsmic'. Al Teatre Municipal Catalina Valls (Palma), divendres 25 de març, a les 20 h. «El reportatge 'Pau Riba, l'home còsmic' fa un repàs de la seva obra, biografia i filosofia i en què la periodista Laura Rosel entrevista extensament el polifacètic músic. A més, compta amb el testimoni d'una pila d'amics i companys, com ara Jaume Sisa, Albert Pla, Roger Mas, Alaska, Marina Rossell, Quimi Portet, Lluís Llach o Joan Manuel Serrat».

Concerts

'Pau i guerra', per l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Al Teatre Principal d'Inca, dissabte 26 de març, a les 20 h. Dins el Cicle de l'Orquestra de Cambra de Mallorca 2022, s'interpretaran les obres 'L'hivern', de J. Ros, el Concert per a piano i orquestra núm. 11 en la major K414, de W. A. Mozart, i la Simfonia de cambra Op.110b, de D. Xostakòvitx.

'Insecta dance music', per Jansky. Al parc Krekovic (Palma), dijous 31 de març, a les 19.30 h. «Jansky ens proposa escoltar els insectes que constitueixen la nostra banda sonora diària, sense les limitacions de l'orella humana, mitjançant aquest concert ple de ritmes i atmosferes que s'han creat a partir d'enregistraments reals d'insectes de Mallorca».

'Traços romàntics', per Alexandra Dovgan amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Al Teatre Principal d'Inca, dijous 31 de març, a les 20 h. La jove pianista interpretarà, acompanyada de l'OSIB les obres 'Simplicity', de J. Valent, el Concert per a piano núm.2 op.21, en fa menor, de F. Chopin, i la Simfonia núm.2, en si menor, d'A. Borodín.

Presentacions de llibre

'Rafel Crespí: la tenacitat de viure', coordinat per Damià Pons, Joan Melià, Mara Alberola i Bartomeu Crespí. A Can Alcover (Palma), divendres 25 de març, a les 19 h. «Rafel Crespí i Ramis va morir massa prest, quan encara hauria pogut donar-nos moltes mostres de les seves múltiples aptituds i inquietuds, polifacètic com era. Viure i escriure era el que més desitjava fer, però també va farcir la vida de moltes altres activitats orientades cap al mateix objectiu: contribuir a refer el nostre país mig desfet».

Còmic 'Germanies', de Miquel Jaume. A l'Espai Passatemps (Santa Maria del Camí), divendres 25 de març, a les 20 h.

'Els cognoms de les Illes Balears', de Gabriel Bibiloni. A la llibreria Embat (Palma), dimecres 30 de març, a les 19 h. «El volum reuneix 1.932 noms de família de l'arxipèlag, des de l'Edat Mitjana, quan es varen fixar, fins a mitjans del segle XX, quan es va començar a produir una aportació multitudinària de llinatges de l'exterior: 751 corresponen a aquells que encara els porten persones de les Illes, i 1.181 als ja desapareguts».

Conferència

'Paraules, treballs, costums i tradicions de l'antiga pagesia', a càrrec de Rafel Perelló. A Sa Societat (Calvià), divendres 25 de març, a les 19 h.