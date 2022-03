Artistes mallorquins subhasten les seves obres a favor dels refugiats d'Ucraïna

Els artistes mallorquins tornen a mostrar solidaritat amb els més vulnerables. En aquest cas, amb les persones que han d’abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Una quarantena de pintors i escultors s'han unit per a subhastar les seves obres en un esdeveniment que s'anomena Solidart. Es tracta d'una exposició-subhasta que tendrà lloc a la Sala Petita del Centre de Cultura de la Fundació Sa Nostra, al carrer Concepció 12 de Palma. La inauguració de Solidart serà el 28 de març, a les 19.30 hores, i estarà oberta fins al 31, a les 18.00 hores.

Les obres que formaran part de Solidart s'exposaran a la Sala Petita en les dates esmentades. Qui vulgui participar en aquesta iniciativa solidària adquirint alguna de les peces ho podrà fer mitjançant el que s'anomena una subhasta silenciosa.

L'artista i professor Max Cantrell és l'impulsor del projecte, i qui es va posar en contacte amb els artistes en veure les dures imatges dels refugiats, en especial dones, nins i gent gran, fugint del seu país. «Segons les notícies ja són tres milions de persones les que han fugit de la guerra, entre les quals hi ha un milió de nines i nins, i el nombre augmentarà segons totes les previsions. La situació és terrible i vaig pensar que des de l'art hi podríem col·laborar. Els artistes han respost generosament des del primer moment i per a la logística vaig contactar amb la Fundació Sa Nostra i CaixaBank, que també s'hi han unit. Els diners no passaran per les nostres mans, els qui licitin per les obres i les adquireixin ingressaran directament l'import als comptes d'una sèrie d'ONG de suport als refugiats d'Ucraïna», explica Cantrell.

Pel que fa al funcionament de la subhasta, Cantrell apunta com es desenvoluparà de la següent manera: «Cada obra tindrà un full de paper assignat en una taula amb el nom de l'artista, el títol i el número de la mateixa i el preu de sortida, que serà de cent euros per a totes i que pujarà de cent en cent».

Els interessats anotaran la seva oferta a l'esmentat paper, deixant alguna dada de contacte, i podran seguir el curs de la subhasta mitjançant un telèfon que es posarà a la seva disposició durant els dies que duri l'exposició.

Aquells que finalment se'n duguin les obres hauran de fer directament l'ingrés als comptes de les ONG d'ajuda a Ucraïna que figuren a la web de CaixaBank.