[VÍDEO] Rapejar en català per a reviscolar paraules en desús

L’Escola Municipal de Mallorquí, a Manacor, ha realitzat sis vídeos en què els infants que varen participar del taller de rap en català duit a terme la tardor passada, componen i canten de la mà del raper Rafel Sastre Swing, sis raps creats expressament a partir de dos mots que recull el calendari que enguany l’Escola ha dedicat a paraules en desús.

Aquest dijous horabaixa, l’alumne Ferran Gonzàlez Pibernat i Rafel Sastre Swing, acompanyats de la directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló, i el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, han presentat la seva composició, que correspon a les paraules dels mesos de gener i febrer acopar-li i adesiara.

A l’acte, també hi han estat presents la resta d’infants que formen part d’aquesta iniciativa que recull els fruits de la tasca feta als tallers de rap en català per a infants de 10 a 14 anys que tengueren lloc la tardor de 2021. L’objectiu d’aquest projecte és el de conscienciar que qualsevol manifestació artística i creativa es pot fer en la nostra llengua, el català.

Sovint les influències musicals i artístiques arriben a aquesta franja d’edat en una altra llengua a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Per aquest motiu, és important donar a conèixer que la música, la poesia i la creació artística en general, troben el seu camí en llengua materna. Amb els tallers de rap, l’Escola va contribuir a fomentar l’ús del català com a llengua de relació i a treballar la capacitat expressiva en català per a aconseguir un major domini de les habilitats lingüístiques. Aquesta iniciativa, que va tenir gran èxit i que ha generat una demanda de més tallers, va tenir molt bona valoració per part dels assistents i de les seves famílies.

«Es tracta d'una una bona manera de demostrar que les paraules tenen vida i som les persones les que les podem fer renéixer», ha assegurat la directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló.

Sebastià Llodrà ha recordat el retrocés que pateix el català en l'àmbit informal, pel que ha afirmat que amb aquest projecte «obligam el català a sortir de la seva zona de confort, però també el rap amb l'adquisició de vocabulari nou, el que ens fa créixer i tornar més gran».

Durant la presentació, el raper Rafel Swing ha explicat que la iniciativa li va interessar molt «perquè fer rap amb aquestes paraules que no són habituals, era un repte». El coautor de la cançó que s'ha presentat aquest dijous i alumne del curs, Ferran Gonzàlez Pibernat, ha explicat que ha estat una experiència molt satisfactòria i que li ha servit per a «conèixer la importància d'aquestes paraules i poder-les fer reviure».

Una altra iniciativa de l’Escola Municipal de Mallorquí que també ha tengut molt bona rebuda entre la població ha estat l’edició d’un calendari 2022 amb la intenció de difondre la llengua catalana i la seva gran riquesa lèxica, fomentar d’una manera lúdica el coneixement l’ús del català i sensibilitzar la societat de la gran riquesa de formes que presenta la nostra llengua. Per aquest motiu, s’escolliren 12 paraules pròpies de les Balears s'han anat perdent, bé perquè s’utilitza més la forma central, bé per desconeixement, bé perquè directament s’usa el barbarisme.

Els 500 calendaris de l’Escola de Mallorquí s’han repartit pels restaurants, cafeteries i bars del municipi de Manacor. La campanya ha tengut tant de ressò entre els mitjans de comunicació i la societat que han rebut més d’un centenar de missatges demanant el calendari i alabant la campanya. Tant el calendari com el taller de rap són dos projectes duits a terme per l’Escola de Mallorquí i l’Ajuntament de Manacor en el marc d’una subvenció de la Direcció Insular de Política Lingüística.