La periodista Txell Feixas presenta el llibre 'Dones Valentes' a l'Auditori de Ferreries

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la periodista Txell Feixas presentarà el seu llibre 'Dones Valentes' a l'Auditori de Ferreries, dissabte, 5 de març, a les 19 h. L'esdeveniment consistirà en una tertúlia compartida entre la periodista i l'escriptora menorquina Maite Salord, per a reflexionar sobre les línies clau del llibre.

Feixas ha estat corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a l'Orient Mitjà i, ara, a Beirut, per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) . En el llibre, explica històries de les dones valentes i anònimes que potser no troben espai als informatius, però que commouen, empoderen i expliquen millor que cap altra notícia els canvis que vindran i que fa temps que truquen a la porta dels països àrabs.

«En aquests moments, ens trobam davant d'un nou conflicte bèl·lic on veim tantes dones que han de fugir de les seves llars amb els seus fills, és per això que aquesta conversa que mantindrem amb na Txell Feixas es fa encara més important per a ser conscients del que han de viure tantes persones innocents», ha destacat Salord, encarregada de conduir la conversa durant l'acte.