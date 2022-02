L'obra 'Kelly' viatja a Peguera, Eivissa i Alcúdia

La producció 'Kelly', de Rafel Gallego, dirigida per Sergi Belbel, viatja el dissabte 4 de març a Peguera, el 12 de març es podrà veure a Eivissa i el 2 d’abril, a Alcúdia.

L'obra, que es va estrenar fa un any, continua la seva gira i ja s’ha vist a Manacor, al Teatre des Born de Ciutadella i al Teatre Romea de Barcelona. El proper dissabte 4 es representarà a l’Auditori de Peguera, a les 20 hores; dia 12, a Can Ventosa, a Eivissa, a les 20 hores; i el 2 d’abril a l’Auditori d’Alcúdia, també a les 20 hores.

Dirigida per Sergi Belbel, 'Kelly' és una obra original de Rafel Gallego interpretada per Pat Aguiló, Eva Barceló, Núria Fiol, Alicia Garau, Lluqui Herrero i Xavier Núñez. L'obra parla de la lluita de les treballadores dels hotels i de les seves protagonistes; dels seus desitjos, de les seves aspiracions, els seus dubtes i les seves certeses. Tot a través d’una mirada carregada d’ideologia, de feminisme i d’ànsia per canviar les coses.