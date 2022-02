Presentació de les obres guanyadores dels Premis Literaris Pare Colom 2021 a Barcelona

L'Ajuntament d'Inca ha presentat aquest dissabte les obres guardonades amb els Premis Literaris Pare Colom 2021 a Barcelona, ​​amb un acte a la llibreria La Central. La regidora de Cultura, Alice Weber, ha destacat que «la difusió dels Premis per tots els territoris de parla catalana és un dels objectius complerts durant aquests darrers anys, i és una mostra de la bona acollida i el renom que han adquirit aquests guardons, especialment a Catalunya».

Els diferents llibres són 'Menjaràs Pols' de Joan Duran i Ferrer, que va rebre el premi a la modalitat de narrativa, 'La deliberació dels escorpins' de Laura Gost, de teatre, i el poemari 'Domini Fosc' de Josep Maria Fulquet, premi Pare Colom de Poesia 2021.

Per altra banda, també s'ha presentat el poemari 'Son ets i uts' de Pere Perelló i Nomded, que va quedar finalista i finalment s'ha editat per la seva qualitat. A més a més, com cada any, el consistori ha comptat amb la col·laboració de l'editorial Lleonard Muntaner per editar les obres guanyadores d'aquest certamen literari.